Magyar Péter bejelentett 7 minisztert, a héten jönnek újabb nevek

Hétfőn megtartotta első ülését a 141 fős Tisza frakció, amelyet Bujdosó Andrea vezethet majd. A frakció egyhangúlag támogatták a képviselők a megválasztását.

Magyar Péter korábban bejelentette, az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest, a párt egyik alelnökét javasolja. A frakció egyhangúlag támogatta az ő a kinevezését és megválasztását is.

Magyar a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy egy ekkora frakció nagy felelősséget is jelent. Egyeztettek a munkamódszerekről is.

Tóth Péter kampányfőnök beszámolt a kampány tapasztalatairól (ő is ott áll most Magyar mellett), és elmondta, hogyan kaptak ekkora felhatalmazást.

A kormányalakítási tárgyalások is zajlanak. A pártvezetés, ő és a frakció egyeztet miniszter-jelöltekkel és más vezetőkkel, igyekeznek összeállítani a kormányt, ami méltó lesz egy ekkora felhatalmazásra.

Fotó: Németh Dániel/444

Várhatóan 16 miniszter lesz a kormányban rajta kívül. Az Antall-kormányban és az első Orbán-kormányban is több miniszter volt. Nem hiszi, hogy a miniszterek száma meghatározó egy kormányzati teljesítményt illetően. Nem lesznek csúcsminisztériumok, minden területnek külön minisztere lesz. Magyar szerint ők mindig őszintén kommunikáltak, nem árultak zsákbamacskát.

Bejelentette, hogy pénzügyminiszter Kármán András lesz, gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István lesz, a külügyminiszter Orbán Anita lesz, az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt főorvos lesz, a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusz lesz, a környezetvédelmi miniszter Gajdos László lesz, az agrárminiszter Bóna Szabolcs lesz.

A héten további neveket jelent majd be. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-10-én lehet, már ott megválasztják a miniszterelnököt, az új kormány 2 nap alatt állhat fel.

A 9 várható minisztérium: Belügyminisztérium, ez a rendvédelemért felel majd, lesz Igazságügyi minisztérium, lesz egy Közlekedési és beruházási minisztérium, Oktatási minisztérium, egy külön a Szociális ügyekkel foglalkozik majd, lesz Miniszterelnökség, Vidékfejlesztési minisztérium, Művelődési tárca (tudományos ügyek, sport, civil szervezetek, egyházak, média szabályozása), Digitális és technológiával foglalkozó minisztérium is lesz.

Fotó: Németh Dániel/444

A tárcák pontos elnevezését akkor ismertetik, mikor bemutatják a miniszterjelölteket. Ez alapján javasolnak szakbizottságokat az országgyűlésnek. Jövő hét elején újra egyeztet a Tisza frakciója. Olyan emberekből áll, akik korábban nem voltak képviselők. Ezt nagy előnynek tartják - mondja Magyar.

Egy más stílusú kormányzásban, országgyűlésben hisznek - mondja Magyar, és szerinte a magyarok is más stílusú kormányzásra adtak felhatalmazást.

Képviseleti demokrácia van, a magyarok képviselőre szavaztak, a miniszterelnök diszkrecionális jogköre a kormány összeállítása, és az ő felelőssége is. Mindenkitől azt kéri, hogy ezt tartsák tiszteletben. Valódi szakemberek kapnak megbízást, ez látszik az eddigi nevekből is. "Purparlét okozott egy be nem jelentett miniszter-jelölt, már mindenki ír és véleményt mond" Magyar ezt örömmel fogadja, hogy mindenki véleményt mond, és levelet is írtak neki. Az ajtaja nyitva áll a gimnáziumigazgatók és a szakmai szervezetek előtt. Az utóbbi 1-1,5 évben sok szakmai szervezetet kerestek. A szakmai munkacsoport rengeteg szakemberrel is egyeztettek, és a továbbiakban is ez lesz.

Örültek volna, ha ezek az igazgatók az utóbbi két évben is ilyen hangosak lettek volna, de spongyát rá, a cél, hogy erős legyen az oktatás, és mindenki egyenlő oktatásban részesüljön - mondta.

Forsthoffer Ágnes nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy őt jelölték házelnöknek, és erős üzenet a társadalomnak, hogy a frakcióvezető is nő lesz. Vissza kell állítani a közbizalmat, szerinte egy új stílus, új kultúra megváltoztatja majd a közhangulatot. Párbeszéd legyen, a vita ne harc legyen, hanem álláspontegyeztetés.

Fotó: Németh Dániel/444

Bujdosó Andrea arról beszél, hogy a frakció hatalmas felhatalmazást kapott a választóktól, ami nagy feladat és nagy felelősség is. Ennek tudatában vállalta ez a pozíciót, azért mert hisz abban, hogy egy olyan Magyarországot teremthetnek, ahol érdemi, szakmai munkát végeznek az országgyűlésben. A szakmai munka a magyarok érdekeit szolgálja majd a legkiválóbb módon. Büszke arra, hogy a frakcióban 44 képviselőnő kapott felhatalmazást, ez több, mint ami eddig volt az országgyűlésben. A nők képviselete a törvényhozásban behoz olyan szempontot is, ami hiányzott a parlamentből. Megköszönte a bizalmat Magyarnak és a frakciónak. Kemény munkával fogja ezt biztosítani. Munkafegyelmet, felkészültséget, jelenlétet kért a frakciótól.

Fotó: Németh Dániel/444

Tóth Péter kampányfőnök arról beszél, hogy az új kampány a választás lezárulta után újra is indult. Azt hiszi, hogy olyan emberekből áll a frakció, hogy a politikus hivatásminőségén tudnak változtatni, jobb lesz a politikusok megítélése, mint ami a felmérésekben van.

A kampánycsapaton belül 5 részre osztotta a választókerületeket, a billegők mindegyikét elvitték, és inkább a Fidesz felé húzó oevk-kban veszítették el a választást, de nem olyan mértékben, mint korábban. 3 olyan oevk van, ahol ha nem indult volna a fideszesen kívül más jelölt, akkor ott is fordíthattak volna.

Bemutatta a településre bontott eredményeket is. Az országjárásnak van jelentősége a politikában, Tóth szerint ez az egyik legfontosabb tanulsága az elmúlt éveknek. Ahol volt Magyar, azoknak a településeknek a 81 százalékát meg is nyerték.

A községek 44 százalékában több szavazatot kaptak, mint a Fidesz. Szerinte látszik, hogy a befektetett munkának van eredménye. Az volt a cél, hogy minél többször jussanak el a legkisebb településekre is, akár a Tiszta Hang újsággal. A politikai kultúra megváltoztatásához vezethet, ha nem felejtik el a legkisebb településeken élőket sem.

Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza minden megyében több szavaztot kapott, mint a Fidesz. Ezt a trendet januárban látták. A községeknél szavazatszámban többet kapott, mint a Fidesz. Ennek két oka van. Az egyik, hogy a kampánystratégia része volt, hogy nem lehet olyan társadalmi csoport, ahol a Tisza 30 százalék alatt szerepelne. Olyan párt nem tud kormányt alakítani.

Sokat tettek azért, hogy a választások tisztaságát megőrizzék, és senki sem lehetett biztos benne, hogy megússza majd a visszaélést. Bódis Kriszta segítségével is párbeszédet alakítottak ki a roma közösségekkel. A választás napján 3-4 ezer fürkészük volt a kiemelt szavazókörökben. Volt olyan, ahol 4-5 ezres nagyságrendben állítottak meg szavazatvásárlást. Ez volt a legnehezebb és legbátrabb feladat, amit lehetett csinálni - mondta Tóth.

A Tiszának volt a legtöbb szavazóköri delegáltja, a választás napján 2800-3000 aktivista vett részt a mozgósításban a call centerekben, voltak a fürkészek, emellett a választókerületekben 30-50 ember ment kopogtatni a címekre vasárnap reggeltől, amit kértek, hogy járjanak le.

A mozgósítás abból is állt, hogy keddtől szombatig felmérték a választókat, akik megadták a címüket, felmérték, hogy mikor mennek szavazni és kit visznek magukkal. A 80 százalék körüli részvétel ennek a mozgósításnak is köszönhető, illetve szervezettségben 2 év munkáját tették bele abba, hogy mindenkihez elvigyék a párt üzenetét. Szerinte a kormány akkor fog tudni jól működni, ha ezt a közösséget nem felejti el.

Magyar szerint az egész ország hálás lesz majd Tóthnak. Magyar azt mondja, nem szeret veszíteni, de vele szemben veszített. Ő úgy ment oda 2023 januárjában, hogy a választásig dolgozik majd nekik. Magyar abban bízott, meggondolja magát, de nem így tett, a megbízatása az országgyűlés alakuló üléséig tart, utána visszamegy a civil életbe.

Nehéz lesz bármelyik választáson hasonló részvételt elérni. Magyar szerint Tóth csak a részvételt becsülte alá, minden mást eltalált, mint a Medián.

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar azt mondja, jogorvoslati eljárást nem indítottak el Vas 02-ben sem, mert nem akarták, hogy eltolódjon a kormányalakítás. Magyar azt mondja, nagyon sok csalás volt. Büntetőeljárások folynak a karcagi körzetben - Tiszaburán és több településen szavazatvásárlás történt Magyar szerint - és a Vas 02-ben, ahol a fake Magyar Péter indult, és már az aláírásgyűjtés miatt eljárás indult.

Ágh Pétert ők nem tekintik országgyűlési képviselőnek. Neki egy lehetősége van, hogy megőrizze a méltóságát, hogy nem veszi át a mandátumát, és lenne egy új választás.

Magyar úgy tudja, ma szabadult a pedofília miatt elítélt volt bicskei igazgató, Vásárhelyi János. A Tisza nyilvánosságra hozza az utóbbi 20 évben az állami gondozásban élő gyerekek ellen elkövetett bűncselekményt, amihez a kormány asszisztált.

Megerősítette azt is, hogy elvárják az Orbán-bábok távozását a pozíciókból. Május 31-ig nyújthatják be a lemondásukat, utána eljárnak a felhatalmazásukkal, hogy eltávolítsák őket a hivatalukból. Azt kéri, ne várják meg ezt az időpontot, hanem távozzanak.

Mi változik az országgyűlés munkájában?

Forsthoffer Ágnes azt mondja, csak akkor módosítják az országgyűlésre vonatkozó szabályokat, ha az az átláthatóságot szolgálja. A lehető legtöbb információt szeretnék majd megosztani. A bizalomépítés alapja, amit elkezdtek. Bujdosó Andrea azt mondja, a bizottsági munkában is követik a struktúrát, amit a Tisza-kormány követ. Van egy olyan bizottság, ami arra ad lehetőséget, hogy minél transzparensebb legyen a működés, ez a társadalmi részvétel bizottság. Ide várják a civil szervezeteket, magánembereket, akik részt tudnak vállalni a törvényhozásban.

Forsthoffer arról beszél, hogy aki tisztességes tájékoztatást akar adni, azoknak ott a helyük mindenhol, a parlamentben is, szeretnének arra figyelni, hogy megkapják a keretetet arra, mikor a képviselők a rendelkezésükre állnak.

A képviselői büntetésről korai beszélni, de ő szeretné, ha olyan lenne a légkör, amikor erre nincs szükség.

Bujdosó Andrea a frakciófegyelemről beszél. Minden fontos kérdést a frakció fog eldönteni, biztos lesznek viták, de szeretnék, hogy ha kialakítanak egy politikai álláspontot, azt mindenki képviselő. Az álláspont összhangban van a Tisza programjával. Biztos lesz olyan, mikor akár lelkiismereti okokból lesz külön döntés, de összességében ki tudnak alakítani olyan álláspontot, amit mindenki tiszta szívvel tud képviselni.

Mikor lesz nyilváos a kegyelmi-ügy?

Magyar erre azt mondja, fel kell hogy álljon az új kormány, majd csinálnak egy leltárt, mindenkinek látni kell, hogy milyen állapotban adja át a Fidesz az országot. Nem biztatóak a jelek, amiket kapnak, ipari mennyiségű adatmegsemmisítés zajlik. A költségvetés helyzetét illetően a nyilvános adatok is lesújtóak, lehet, nem csontvázak, egész temetők esnek ki a szekrényből.

Az első hetekben mindent felmérnek, dokumentálnak, és a lehető legtöbb információt nyilvánosságra hoznak, kivéve, ami nemzetbiztonságilag lehetetlen. Ezzel párhuzamosan elkezdhetik a kegyelmi-ügy aktájának a nyilvánosságra hozatalát, de az ügynökaktákat is megnyitják majd, amint megvannak ennek a feltételei.

Sok új hivatalt kell felállítani. A lehető leggyorsabban kell eljárni - mondja Magyar. Ha a kegyelmi ügy aktája ott van, ahol lennie kell, akkor nyilvánosságra tudják hozni. Ha eltüntették, akkor megkérdezik azokat, akiknek őrizni kellett volna, hogy hol van.

Tisza szigetekre számítanak később is, egyfajta erkölcsi iránytűként is számítanak rájuk. Ha azt látják, hogy a Tisza eltér az iránytól, az ő feladatuk lesz visszajelezni.

A társadalmi részvétel ennél szélesebb, azt szeretnék, hogy az is becsatornázhassa a véleményét, aki nem tiszás. Radnai Márknak lesz kormányzati szerepe, hogy tökéletesítse, hogy mindenkinek megjelenhessen a véleménye. Radnai valószínűleg nem miniszter lesz. Újfajta politikai kultúrát akarnak építeni, hogy minél több ember érezze, hogy a hangja számít.

Szabad kezet kaptak a miniszterek

Magyar arról is beszél, hogy mindenkire számít a kormány, aki nem politikai kinevezett, és az esküjének megfelelően végezte a munkáját. Nem tartja kizártnak, hogy a nem politikai kinevezett helyettes államtitkárok közül is maradhatnak.

A miniszter-jelöltek szabad kezet kaptak, Nagy már egyeztetett Kármánnal, Kapitány pedig Szijjártóval.

Az állami cégekkel kapcsolatban is azt mondja, senkinek nem kell félnie, kivéve annak, aki törvényt sértett és szétlopta a hazáját. Az is változás lesz, hogy nem kell majd félrenézni a NAV-nál.

Magyart Netanjahuról is kérdezték. Mindenkit, akivel beszélt, meghívta a forradalom 70. évfordulójára, az Operaházban is lesz állami rendezvény. Világosan fogalmazott Netanjahunak, még meg tudják állítani a kilépést az ICC-ből, Magyarország tagja marad a büntetőbíróságnak. Nem árult zsákbamacskát. Ha valaki tagja ennek, és körözés alatt álló ember lép az országba, le kell tartóztatni. Feltételezi, hogy mindenki tisztában van a jogszabályokkal.

Arra a kérdésre, hogy mi lesz a KESMA sorsa, Magyar azt mondta, a vidéki nyilvánosság helyreállítása fontos. A KESMA is azon szörnyek közé tartozik, aminek a szabályosságát meg kell vizsgálni, megteszik, amit a jogállami keretek engednek. Meg kell nézni, hogy megfelelnek-e a versenytilalmi megállapodásoknak, nem azért, hogy valamit tönkretegyenek, hanem mindenkinek tiszeletben kell tartani a szabályokat.