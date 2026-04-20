Magyar Péter meghívta Netanjahut, de ha idejön, letartóztatják

Magyar Péter megerősítette hétfői sajtótájékoztatóján, hogy valóban meghívta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt is Budapestre, de azt is elmondta Netanjahunak, hogy Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagja marad. Utóbbi tény azt jelenti, hogy, mint Magyar fogalmazott, „ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, és olyan ember lép hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni”. Márpedig Netanjahuval pontosan ez a helyzet.

Korábban Netanjahu hivatalától lehetett tudni arról, hogy Magyar Péter telefonon meghívta az izraeli miniszterelnököt Magyarországra. Mivel Netanjahu ellen háborús és emberiesség elleni bűnök miatt az ICC még 2024-ben elfogatóparancsot adott ki, többen kételkedtek a meghívásban, és azt feltételezték, hogy azt csak Netanjahuék költötték hozzá a telefonbeszélgetéshez.

Benjamin Netanjahu Fotó: DEBBIE HILL/AFP

Mint azonban Magyar hétfői sajtótájékoztatóján kiderült, a Tisza elnöke valóban meghívta Netanjahut - igaz, a szavai szerint ez nem egyedi, minden állami vezetőt meginvitált, akivel beszélt.

„Minden állami vezetőt, legyen miniszterelnök vagy elnök, mindenkit egységesen meghívtam az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára”

- mondta Magyar Péter.

A Telex kérdésére azt mondta, arról is világosan beszélt az izraeli miniszterelnöknek, hogy Magyarország mégis a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja maradt - az Orbán Viktor által kezdeményezett kilépési folyamat ugyanis még nem zárult le, így nem kell visszalépni, elég lesz az új kormánynak ezt a kilépést megállítania.

Az ellentmondást, hogy egyszerre hív meg egy háborús bűnökkel gyanúsított miniszterelnököt, és helyezi kilátásba a letartóztatását, ha tényleg eljön, Magyar Péter azzal igyekezett feloldani, hogy ezt Netanjahu úgyis tudja.

„Nem árultam semmiben zsákbamacskát. Ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, és olyan ember lép hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni”

- fogalmazott a sajtótájékoztatóján, majd a visszakérdezésre, hogy ezt így külön elmondta-e Netanjahunak is, annyit válaszolt, hogy „nem kell nekem mindent elmondom telefonon, feltételezve minden állam- és kormányfőről, hogy tisztában van ezekkel a jogszabályokkal”.

Magyarország Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt Izrael egyik legfőbb szövetségese volt, amit nemcsak a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésben és Netanjahu feltétlen támogatásában nyilvánult meg, hanem például abban is, hogy a magyar kormány vétóival sorban kaszálta el az Európai Unió Izraellel szembeni lépéseit. Ebben a Bizottság a kormányváltástól változást remél, erről legutóbb Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője beszélt. Magyar Péter korábban azt hangsúlyozta, hogy speciális viszony van Izrael és Magyarország között, és továbbra is zéró tolerancia lesz az antiszemitizmussal szemben, de azt ígérte, hogy az uniós döntéseket egyenként vizsgálják majd meg, hogy „mi az érdek, az igazság”.