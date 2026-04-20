Majka a Heti hetesben próbálta védeni Ördög Nórát azzal, hogy ő is fellépett Mészáros Lőrinc rendezvényén

„Tudom azt, hogy milyen ember az Ördög Nóri, tudom, hogy az Ördög Nóri sosem volt meggyőződéses fideszes. Az, hogy valaki hol lépett fel, melyik boltban vásárolt, kitől fogadott el pénzt a NER által dirigált rendezvényeken, az elkerülhetetlen. Én is léptem fel olyan fesztiválon, sőt, Mészáros Lőrinc rendezvényén is, ami... ha ez alapján kezdjük el besorolni az embereket az elmúlt 16 évben, akkor nem találsz az életnek egy olyan szegmensét...”

– így próbálta magyarázni az újraindult Heti hetesben Majka azt a helyzetet, hogy Ördög Nóra a Tisza történelmi győzelme után annak örvendezett Instagramon, hogy mintha máshogy sütött volna ki a Nap. Tette ezt az az Ördög Nóra, aki nemcsak a Fidesz-kormányhoz köthető TV2 műsorvezetője, de Mészáros Lőrinc bulijainak állandó műsorvezetője is. Már 2023-ban is ő volt Stohl Andrással a Mészáros Csoport karácsonyi buliján a műsorvezető, de a tavalyi, 2025-ös bulin is ő és Stohl voltak a felcsúti milliárdos cégének karácsonyi buliján a műsorvezetők Felcsúton, a Puskás Akadémia Sport- és Rendezvényközpontjában.

A mosdatásnak ezen a pontján szakadt ki Vadon Jánosból az, hogy „egy picit más dolog, hogy te bemész egy CBA-ba vásárolni, és tudod, hogy kinek a zsebét tömöd vele idézőjelben, meg más dolog fellépni”. „Meg házigazdának lenni” – tette hozzá a szintén ott ülő Lengyel Tamás.

Azt Majka is elismerte, hogy jobb lett volna ezt a bejegyzést „nem létrehozni”, amihez Vadon hozzátette: „Vagy egy héttel korábban.”

Majka azt mondta, ő a Fidesz-szavazóknak is „a Majkája”, és „azok az emberek ugyanúgy el kell hogy menjenek a koncertjeimre, és ugyanúgy meg kell hogy nézzék a te filmedet” – mutatott közben Lengyel Tamásra, aki itt jelezte, hogy „csak az, tudod, hogy én nem mehetek oda. Azért, mert én kritikát fogalmaztam meg. És az, aki meg nem fogalmazott meg kritikát, az odamehetett”.