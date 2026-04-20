Megkérdezték Sulyok Tamást, lemond-e május 31-ig, és nem mondta, hogy nem

„A Sándor-palota – ahogyan eddig is – folyamatos tájékoztatást ad az államfő hivatalos döntéseiről és tevékenységéről.”

Ezt a szűkszavú választ adta a köztársasági elnök hivatala, miután a Telex arról érdeklődött, eleget tesz-e Sulyok Tamás Magyar Péter kérésének, és lemond május 31-ig.

Hétfőn Magyar Péter sajtótájékoztatóján arról beszélt, elvárják, hogy az „Orbán-bábok” - mint például a köztársasági elnök, a legfőbb ügyész, az ÁSZ elnök, a Kúria elnöke és az Alkotmánybíróság - május 31-ig távozzanak, különben a kétharmados felhatalmazásukkal eltávolítják őket a hivatalukból.

A leendő miniszterelnök a múlt héten személyesen is járt Sulyoknál, akit megkért, hogy a kormány kinevezése után mondjon le. Az elnök eddig még nem adott hivatalos választ a kérésre. (via Telex)