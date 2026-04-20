Megnyerte a bolgár választást az EU-kritikus volt elnök

Megnyerte a bolgár választást Rumen Radev, az EU-kritikus volt bolgár elnök, aki az Oroszországgal való kapcsolatok megújítását szorgalmazta.

„A Progresszív Bulgária (PB) egyértelműen győzött – a remény győzelme a bizalmatlanság felett, a szabadság győzelme a félelem felett” – mondta Radev az újságíróknak szófiai irodája előtt.

A közvélemény-kutatók előrejelzései szerint a Progresszív Bulgária (PB) pártja 44 százalékon áll, ami legalább 129 mandátumot jelentő abszolút többséget biztosítana neki a 240 fős parlamentben.

A 62 éves Radev, aki kilenc évnyi elnöki tisztség után mondott le idén, azzal az ígérettel indult, hogy harcolni fog a korrupció ellen. Azt mondta, Bulgária „mindent megtesz azért, hogy folytassa európai útját”.

„De higgyék el, egy erős Bulgáriához és egy erős Európához kritikai gondolkodásra és pragmatizmusra van szükség. Európa áldozatul esett saját ambíciójának, hogy erkölcsi vezető legyen egy új szabályokkal rendelkező világban” – tette hozzá.

Egyúttal meg akarja szabadítani a 6,5 millió lakosú országot az „oligarchikus kormányzási modelljétől”. Tavaly egyébként támogatta a korrupcióellenes tüntetéseket is, amelyek megbuktatták a legutóbbi kormányt.

Radev, aki az Oroszországgal való kapcsolatok megújítását szorgalmazza és ellenzi az Ukrajnának nyújtott katonai segélyt, kilenc évig volt elnök, mielőtt lemondott volna, hogy az új balközép Progresszív Bulgária pártcsoportot vezesse.

Egy „kölcsönös tiszteleten és egyenlő bánásmódon alapuló, gyakorlatias kapcsolat kiépítésében” reménykedik Oroszországgal. Felmondja a Bulgária és Ukrajna között a múlt hónapban aláírt 10 éves védelmi megállapodást, ellenezte azt is, hogy Bulgária fegyvereket szállítson Ukrajnának. Ugyanakkor azt is mondta, hogy nem fogja az országa vétójogát felhasználni az EU döntéseinek megakadályozására.

A választásokra azért volt szükség, mert Roszen Zseljazkov miniszterelnök, a jobbközép pártegyesülés képviselője, akit a legnagyobb parlamenti frakció, a GERB-SZDSZ támogatott, tavaly év végén lemondott, miután hetekig tartó utcai tüntetések voltak az állami korrupció és az egyes adókat emelő új költségvetés ellen. Lemondása röviddel azelőtt történt, hogy Bulgária január 1-jén csatlakozott az euróövezethez. Ez volt egyébként a nyolcadik választás négy év alatt, 2021 óta egyik kormány sem tudta kitölteni a mandátumát Bulgáriában. (The Guardian)