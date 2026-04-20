Nagy Feró: Magyarázkodni itt nem kell, lefőtt a kávé, nekünk ennyi

Nagy Feró érkezik a Fidesz EP-kampánynyitójára 2024-ben. Fotó: Kristóf Balázs/444

A Fidesz választási vereségéről az ATV híradójának a Fidesznek kampányoló Nagy Feró azt mondta, „gyűlöletkampány és szavazás történt az idén”. Ehhez hozzátette, hogy el sem tudja képzelni a Fideszt Orbán Viktor nélkül, „neki kell irányt adni a közösségnek”.

„Van olyan ember, aki át tudná venni Orbán Viktortól a vezetést, akár a Lázár, akár a Szijjártó, Semjén. Tehát van ott egy csomó olyan ember, aki meg tudná oldani. De elveszne az az illúziónk, hát hogy Orbán Viktor a főnök, és eddig ő mondta meg, hogy mi, hogy, merre, meddig, és amiket mondott azok bejöttek, kivéve ez a választás, ez nem jött be”

– összegezte a helyzetet Nagy Feró, aki szerint „magyarázkodni itt nem kell, lefőtt a kávé, nekünk ennyi”.