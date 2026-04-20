Orbán Balázs tényleg leírta, hogy a választóknak elege lesz abból, ha egy párt mindig valaki mást hibáztat a kudarcaiért

Európa legendás vizionáriusa, a kétharmaddal vereséget szenvedő Fidesz kampányfőnöke és a párt főideológusa végre nekilátott megfejteni a választási kudarc okát.

Orbán Balázs hosszú posztban elemzi a történteket, melyben felrója a Tisza Pártnak a vízió teljes hiányát, figyelmeztet, hogy az ilyen „szivárványkoalíciók” a nyilvánosság tereit meghagyják a progresszív baloldal felségterületének, és ezért majd „felerősödik a médiában a baloldali, progresszív-liberális elem, nem ritkán külföldi támogatással és külföldi értelmezési keretek átvételével.” (Mondja mindezt az az ember, akit Orbán Viktor többek között azért foglalkoztatott, hogy vegye át az amerikai MAGA mozgalom értelmezési kereteit.)

Orbán Balázs szerint menedzsment típusú kormányzás jön, mely többek között azzal jár, hogy az ország „lemond a nagy civilizációs kérdésekbe (például az Európában zajló háborúba) való beleszólásról”. Ezzel az áramlattal szemben szerinte „csak a patrióta erők állnak Európa-szerte” (feltehetőleg ő is az orosz külpolitikát kiszolgáló pártokat nevezi „patriótáknak”, bár ezt így sajnos nem nevesíti), és itt most önkritikus mondatok következnek:

„Ezek az erők abban hisznek, hogy a társadalmi mélyszöveteket, alsó, közösségi kezdeményezéseket meg kell erősíteni, erre a jövőben nekünk is oda kell figyelni. Az előző időszak tapasztalata, hogy a kormányzati munka fókusza olyannyira a válságkezelés volt – az egész ciklus központi gondolata az volt, hogy hogyan ne az emberek fizessék meg a gazdasági válság árát –, hogy erre nem jutott kellő figyelem. A gazdaságban új megoldásokra van szükség, ebben nekünk is fejlődnünk kell.”

De a lényeg csak most jön: Orbán Balázs szerint ugyanis más országokban

„a választópolgároknak belátható időn belül elegük lett a centristák által kínált »se hal, se hús« megoldásokból, a balos nyomulásból, abból, hogy a nap végén minden más fontosabb, mint az ő problémáik, és abból, hogy valahogy mindig meg kell érteniük, hogy az általuk felemelt új pártnak miért nem sikerült megvalósítani a céljait – és hogy ez mindig miért nem az ő politikusaik, hanem valaki más hibája”

– igen, egy fideszes politikus szerint vannak olyan pártok, amelyek folyton másokat hibáztatnak a saját kudarcaikért. Feltehetőleg ők is Soros Györgyre, a migránsokra, Brüsszelre vagy Zelenszkijre mutogatnak.

