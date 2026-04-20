Pankotai Lilit felbosszantotta Magyar Péter megjegyzése a hallgató gimnáziumi igazgatókról

Magyar Péter a hétfői sajtótájékoztatóján többek között kitért arra is, hogy tizenhét neves középiskola igazgatója is nyílt levelet írt neki, amiben arra kérték, hogy vegye figyelembe a szakma javaslatait az oktatási miniszter kinevezésekor. A miniszterelnök aztán hozzátette:
„Örültem volna, ha az elmúlt négy évben is ilyen hangosak, de spongyát rá”
– itt arra célzott, hogy szerinte az igazgatók nem álltak ki a jogtalanul eltávolított tanárok mellett.
Pankotai Lili – aki pont a tanártüntetéseken szerzett országos hírnevet – ezt olyannyira zokon vette, hogy Facebook-posztban reagált rá:
„Én is örültem volna, ha négy éve Magyar Péter még nem a Fidesszel ünnepelte volna a kétharmados Fidesz-győzelmet, és akkor is ilyen hangos lett volna, amikor a hangos diákok és tanárok sorra kaptak irdatlan lejárató kampányt a propagandától, gumibotot, könnygázt és sorra rúgták ki őket – köztük engem is, akkori éppenhogy 18 éves diákként –, amiért hangosan egy jobb oktatási rendszerért próbáltunk küzdeni”
– írta a politikai aktivista, majd így zárta a posztot:
„De mivel Magyar Péter hajlandó egyeztetni az igazgatókkal: “spongyát rá.”;)”
Magyar megnevezte hét miniszterét és május 31-ig adott határidőt a lemondásra több NER-kinevezettnek, például az államfőnek.
Az igazgatók a sikeres változás feltételének tekintik, hogy olyan vezető töltse be a posztot, aki képes programjához és annak megvalósításához tárcaközi, hosszútávú, ciklusokon átívelő támogatottságot teremteni.