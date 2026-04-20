Rossz napja volt Tiborcznak a tőzsdén, de Mészárosnak még rosszabb

Az Opus részvényeinek árfolyama 10,91 százalékot esett hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén, méghozzá jelentős, 232 milliós forgalomban (ezzel az Opus volt a hatodik legnagyobb forgalmú papír ma a BÉT-en).

Mészáros Lőrinc cégének árfolyama végül a pénteki 362 forint után hétfőn 323 forinton zárt, közel a 320 forintos napi minimumárhoz. Az Opus három hónap alatt 41,4 százalékkal értékelődött le. A mai záróára a második legrosszabb volt, az eddigi leggyengébb zárást a választás másnapján, április 13-án produkálta az Opus 300 forintos áron (akkor napközben 290 forinton is volt a részvény).

Tiborcz István bankrészvénye, a Gránit sem zárt túl fényes napot, a negyedik legrosszabbul teljesítő részvény lett. Az árfolyama 8,99 százalékkal csökkent, és a pénteki 10 350 forintos záróáránál csaknem 1000 forinttal lejjebb, napi minimumán, 9420 forinton zárt. A Gránit három hónap alatt 24,6 százalékot veszített a tőzsdei értékéből, míg a 2024. végi bevezetése óta 31,3 százalékkal került lejjebb az árfolyama.

A tőzsde részvényindexe az elmúlt hetek erőteljes emelkedése után ma jelentős, 1,75 százalékos mínuszban zárt. A 0,16 százalékkal 2450 forintra erősödő Magyar Telekom kivételével minden vezető részvény mínuszban zárt. Az OTP 11 milliárdos forgalomban 2,14 százalékkal 43 890 forintra gyengült, a Mol 1,57 százalékos eséssel 4024 forinton, míg a Richter 1,14 százalékos gyengüléssel 13 000 forinton zárta a napot.