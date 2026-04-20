Szabadlábra került a bicskei gyerekotthon pedofíliáért elítélt egykori igazgatója

Szabadlábra került a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon egykori igazgatója. Vásárhelyi Jánost folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt ítélték börtönbüntetésre 2019-ben.
Az RTL Házon kívül című műsorának stábja ott volt, amikor Vásárhelyi hétfő délelőtt kilépett a Budapesti Fegyház és Börtön épületéből, ami előtt a testvére várta. Világos színű melegítőfelsőt viselt, a haja és a szakálla jóval hosszabb volt, mint amikor elítélték hat és fél évvel ezelőtt. Vásárhelyi nem válaszolt a riporterek kérdéseire (a Házon kívül stábja tárta fel Vásárhelyi ügyét 2016-ban).
Vásárhelyi János a bicskei gyermekotthon igazgatójaként 2004 és 2016 között legalább tíz kiskorú fiút zaklatott. Jogerősen 8 év fegyházra ítélték 2019 szeptemberében ezért a tettéért és azért a kényszerítésért, amiben Kónya Endre segédkezett neki, amikor rá akarták beszélni az egyik érintett fiatalkorút, hogy az változtassa meg a vallomását a rendőrségen (a két bűncselekményért összesen 9,5 évet kapott, a másikban később ítélték el). Akkor az a feltétel is járt neki, hogy a büntetés kétharmad részének letöltése után feltételesen szabadulhat.
Arról, hogy Vásárhelyi János idén áprilisban szabadulhat, a múlt hónapban írtunk. Abban a cikkünkben kitértünk arra is, hogy Kónya az ő évtizedes közeli munkatársa, igazgatóhelyettese volt, akit azért ítéltek 3 év 4 hónap börtönre, mert terhelő vallomásának visszavonására próbálta kényszeríteni a gyermekotthonban élő egyik gyereket, akit az intézmény igazgatója, Vásárhelyi János molesztált. Neki adott köztársasági elnöki kegyelmet Novák Katalin 2023. április 27-én.
2024. február 2-án jelent meg a 444-en a cikkünk erről, ennek nyomán robbant ki a kegyelmi ügy,
ami az államfő és Varga Judit igazságügyi miniszter bukásához vezetett.
A gyerekvédelem ügye később is többször előkerült, elsősorban a Szőlő utcai javítóintézetet érintő botránysorozat miatt. A kegyelmi ügy másik fontos következménye volt, hogy Magyar Péter azt követően lépett ki a nyilvánosság elé a megújulás igényével.
