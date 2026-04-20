Tovább csökken az üzemanyagok ára, a gázolajé ezúttal 14 forinttal

A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is tovább csökken kedden a Holtankoljak.hu szerint. A benzinért bruttó 6 forinttal, a gázolajért pedig bruttó 14 forinttal kell majd kevesebbet fizetni a kiskereskedőknek. Így tovább szűkül az olló a piaci árak és a védett árak között itthon.

Amennyiben ugyanis a nagykereskedelmi árcsökkenés átmegy a kiskereskedelmi árakba, akkor a gázolaj piaci ára 99 forinttal lesz magasabb a védett árnál, a benziné pedig 71 forinttal.

Az üzemanyagok ára már április 9-e óta folyamatosan csökken, az akkori viszonyokhoz képest a piaci ár a gázolajnál 98 forinttal lett alacsonyabb, a benzinnél pedig 35 forinttal.