Ukrán dróntámadás miatt ég egy orosz olajfinomító

A jelentések szerint az éjszaka folyamán ukrán drónok csaptak le a Krasznodari területen lévő Tuapsze olajfinomítóra. Az orosz Telegram médiacsatornák lakosok beszámolóira hivatkozva robbanásokról számoltak be a kikötő területén, írja a Kyiv Independent. A finomítóban a hírek szerint két tárolótartály is.

Veniamin Kondratyev, a krasznodari terület kormányzója megerősítette a támadást „Tuapsze kikötőjében”, anélkül, hogy ennél pontosabbat elárult volna. Állítása szerint egy ember meghalt, egy másik pedig megsérült a támadásban.