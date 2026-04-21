16 kép arról, milyen volt a NER

Amikor elkészült ez a kép Lázár János 2014-es utcafórumáról, többen photoshopra gyanakodtak. Pedig pontosan így történt, és azóta sem készült ennél kifejezőbb kép Lázár és a nép viszonyáról.
Fotó: Botos Tamás/444
Mészáros Lőrinc akkor még Felcsút polgármestereként a felcsúti falunap főzőversenyén zsűrizik 2016. augusztus 13-án. Becsült vagyona akkor 23 milliárd forint körül volt.
Fotó: Bankó Gábor/444
Ez már egy másik arca Mészáros Lőrincnek, 2022-ben a parlamentben, második felesége, Várkonyi Andrea társaságában.
Fotó: Németh Dániel/444
Sok minden történt a parlamentben, de egyvalamire mindig lehetett számítani: hogy fideszes mamelukok óriásit nevetnek Orbán Viktor poénjain, mint például itt, az Országgyűlésben, 2024. február 26-án.
Fotó: Németh Dániel/444
Takács Péter egészségügyi államtitkár egy sajtóbejáráson büszkén mutatta be a kameráknak a részlegesen felújított miskolci megyei kórház vécépapírral is felszerelt mellékhelyiségét 2025. április 23-án. A teljes körű felújítás elmaradásáért szerinte a „Tisza Párt és Brüsszel szövetségesei” voltak a hibásak, mert „blokkolják a kórházaknak járó pénzügyi forrásokat.”
Fotó: Bankó Gábor/444
Éveken át úgy éltünk, hogy természetes volt, hogy így néznek ki a közterek.
Fotó: Kristóf Balázs/444
A Háború-plakátokhoz hozzátartoztak a Békemenetek is. 2024. június 1., a frontvonalban Bayer Zsolttal, Semjén Zsolttal és Deutsch Tamással.
Fotó: Bankó Gábor/444
Miközben az utcákon háború dúlt, Tiborcz István egészen másféle életet élt.
Fotó: Németh Dániel/444
Az Orbán család annyit magánrepülőzött, hogy egy idő után nem is volt olyan meglepő, hogy a miniszterelnök rendszeresen azzal utazik. De az még így is feltűnést keltett, amikor lefotóztuk: már Orbán Sára is magángéppel érkezett vissza Ferihegyre a Maldiv-szigetekről.
Fotó: Németh Dániel/444
Matolcsy Ádám: az ember, akinek az ügyeiről eleinte csak a független sajtó írt, a ciklus végére viszont már fideszesek is börtönt emlegettek vele kapcsolatban.
Fotó: Németh Dániel/444
Eközben voltak a kormányban, akik egészen másik sztorikban voltak. Semjén Zsolt és Nagy István agrárminiszter muflonszarvgörbületet tanulmányoz a Fehova fegyver-, horgász és vadászkiállításon, 2026. február 7-én.
Fotó: Bankó Gábor/444
Novák Katalin köztársasági elnök a beiktatása napján a Kossuth téren. Akkor még nem tudtuk, hogy ő hozza el a fordulópontot a rendszer történetében.
Fotó: Németh Dániel/444
Gulyás Gergely a homlokát törölgeti 2024. február 16-án, amikor az elmúlt évek legfeszültebb kormányinfóját hozta a kegyelmi ügy.
Fotó: Bankó Gábor/444
Rogán Antal egyetlen interjút adott a rendszer történetében a független sajtónak a Karmelitában, de azt a 444-nek. Az ember, akihez akkor már egyszerre tartoztak a titkosszolgálatok és a propaganda, azt mondta: back office munkát végez.
Fotó: Kristóf Balázs/444
A rendszer utolsó éveiben Orbán Viktornak egyre többször kellett olyan kérdésekre válaszolnia, amiket korábban simán megúszott. Itt először szólalt meg azután, hogy milliók nézték meg a családja gazdagodásáról szóló dokumentumfilmet.
Fotó: Kristóf Balázs/444
A kései NER egy képben: Németh Balázs kampányol.
Fotó: Kristóf Balázs/444
Rogán Antal: Ezt az interjút kizsarolták

Évek óta először adott interjút független lapnak a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter. Rogán a 444-nek arról beszélt: a kormányzati plakátok nem okoznak szorongást az embereknek, és tagadja, hogy szerepe lenne a lejáratókampányokban. Saját meghatározása szerint a „kormányzati back office”-t vezeti, feltalálóként pedig „lenne még ötlete”.

Az elmúlt évek legfeszültebb Kormányinfója volt az eddigi utolsó

Orbán: Az igazság nem függ attól, hogy mennyien hiszik el

Reagált a miniszterelnök a családja meggazdagodásáról szóló dokumentumfilmre. A film állításait rágalmaknak tartja. Azt mondja, a saját lábán áll, a gazdag emberek közül viszont sokakat ismer.

Magángéppel jöttek haza Orbán Sáráék Jászai Gellért családjával a Maldív-szigetekről

A miniszterelnök középső lánya Orbán Viktor unokáit is elvitte az útra. Ferihegyen fotóztuk le a 4iG-vezér társaságában hazatérő Orbán Sáráékat.

