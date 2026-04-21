A Líra már várja a könyvfóliázások végét

A Líra bízik abban, hogy az Európai Unió Bíróságának friss ítéletét követően a gyermekvédelmi törvényhez kapcsolódó, a könyvek fóliázását előíró rendelet sem marad sokáig hatályban. Az Európai Unió Bírósága kedden mondta ki, hogy az öt éve elfogadott, homofób módosítókkal teleírt pedofiltörvény több pontja is jogsértő, mert megbélyegzi a szexuális kisebbségekhez tartozó embereket. Ez a törvény megtiltotta a 18 éven aluliak számára a homoszexualitás és a nemváltás „népszerűsítését” és megjelenítését, valamint az iskolai szexuális felvilágosításból is kizárná ezeket a témákat. Hamarosan a fogyasztóvédelem pénzbírságot szabott ki a Librire egy olyan könyv miatt, amit az ifjúsági részlegen árultak, pedig a hatóság szerint a melegellenes törvény előírásai szerint ott nem lehetett volna. Ezután bizonyos könyvek a Libriben befóliázva kerültek ki a polcokra, nehogy belelapozzanak.

A Líra közleményében emlékeztetett arra, hogy a kiadó üzleteit 2022-23 folyamán több alkalommal súlyos fogyasztóvédelmi bírságokkal sújtották a most jogsértőnek talált homofób törvény alapján és szellemében módosított kormányrendeletre hivatkozva.

A Líra minden esetben pert indított, amiket meg is nyert, ám ezek közül az egyik a Kúria döntése alapján újraindult. Ebben a két tinédzser fiú szerelméről szóló, Heartstopper című képregény miatt kiszabott 12 millió forintos fogyasztóvédelmi bírságról mondta ki 2024 februárjában a Fővárosi Törvényszék, hogy a rosszul fogalmazott rendelet nem kérhető számon a megbüntetett könyvesbolton. „A vessző az vessző. A magyar nyelv szabályai legalább olyan köztudottak, mint maguk a társadalom jogviszonyait szabályozó jogszabályok” – mondta ki a törvényszék, az ítélet után a jogalkotó módosította a rendelet szövegét, kijavítva a vesszőhibát.

A kormányhivatal azonban megtámadta az ítéletet a Kúrián, ami új eljárás lefolytatására kötelezte a Fővárosi Törvényszéket. A megismételt eljárásban 2025 szeptemberében a Fővárosi Törvényszék az Európai Unió Bíróságához fordult, és a Líra kérelmére előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett. Az előzetes döntéshozatali eljárásban a magyar bíróság annak értelmezését kérte, hogy a kormányrendelet korábbi, a Heartstopper-ügy megindulásakor hatályos szabálya összeegyeztethető-e az Európai Unió jogával.

Ez a konkrét ügy még nem zárult le, ugyanakkor a Líra szerint a keddi ítélet után – amely a kormányrendelet alapjául szolgáló törvényről mondta ki, hogy ellentétes az uniós joggal – nem lehet kétséges az egyedi döntés sem. A Líra megvárja, amíg a Fővárosi Törvényszék is meghozza újabb döntését, de abban is bíznak, hogy a kormányrendeletnek a szabad véleménynyilvánítás mellett a verseny- és az olvasás szabadságát, a gyerekek jogait és az LMBTQI emberek méltóságát is sértő, uniós jogba ütköző rendelkezései ezek után nem maradnak sokáig hatályban Magyarországon. (MTI)

