Átvette az ügyészség a nyomozást az MNB ügyében a rendőrségtől

A Legfőbb Ügyészség a Magyar Nemzeti Bank ügyében az eddig a rendőrség által folytatott nyomozást ügyészi hatáskörbe vonta. A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja le – közölte az ügyészség.

Mint a közleményben írják, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 2025. február 10-én rendelt el nyomozást az Állami Számvevőszék feljelentése alapján a Magyar Nemzeti Bankot érintő ügyben.

A Fővárosi Főügyészség rendszeresen kért tájékoztatást az ügyben a nyomozó hatóságtól, hogy törvényességi felügyeleti jogait gyakorolni tudja. Most azt írják, hogy a nyomozó hatóság legutóbbi tájékoztatása alapján arra a következtetésre jutott, hogy – az eddig elvégzett nyomozati cselekményeket is figyelembe véve – a továbbiakban a nyomozás szakszerűsége és időszerűsége ügyészségi nyomozás keretében biztosítható.

Emiatt dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése nyomán a Legfőbb Ügyészség – a büntetőeljárási törvény által biztosított lehetőségével élve – úgy határozott, hogy a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja, és az ügyben a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el.

A nyomozás 2025 márciusában indult el hűtlen kezelés miatt az MNB-alapítványok ügyében.

Az akkor még Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank – amely egyik alelnöke akkor Windisch László volt – 2014-ben létrehozott hat Pallas Athéné-alapítványt, amelyekben összesen 266 milliárd forintnyi vagyont helyezett ki közpénzből; ezt a Fidesz egy ideig próbálta közpénzjellegét elvesztett vagyonnak beállítani. A jelleggel szemben mostanra maga a közpénz veszett el, mint ezt a történetet ebben a két cikkben alaposan körbejártuk:

A 2019-ben egy, Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) nevű alapítvánnyá összeolvadt alapítványi birodalom az általuk létrehozott vagyonkezelő, az Optima Befektetési Zrt. hathatós közreműködésével 2024-re elégette a teljes, jelenértéken már 460 milliárd forintnyi vagyont. Ez a 2022 óta Windisch László vezette Állami Számvevőszék 2023-ban indult vizsgálatsorozata végére derült ki. Az ÁSZ aztán közzétett az MNB gazdálkodását érintő jelentéseket, amelyek az MNB, az MNB-hez és Matolcsy Györgyhöz szorosan kötődő Neumann János egyetem, valamint a PADME működésének vizsgálatával foglalkoztak. Ezekből kiderült, hogy nemcsak a Pallas-alapítványokba tett 226 milliárd, hanem a Neumann egyetemet fenntartó alapítvány 127 milliárd forintja is köddé vált – ezt 2021-ben adták az Optima vagyonkezelésébe, ennek jelenértéke 190 milliárd forint. Ha a jelentéseket és az egész jegybanki alapítványosdit nagyon röviden össze akarjuk foglalni, akkor ezt egy mondatban és egy hozzá kapcsolódó képen így lehet megtenni:

Mióta a Matolcsy György vezette jegybank 2014-ben létrehozta, majd 2019-ben a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványba (PADME-ba) összeolvasztotta alapítványait, egy nagyon összetett, valószínűleg szándékosan átláthatatlan és megfelelő kontrollrendszer nélkül működő vagyonkezelői céghálózat közreműködésével több százmilliárd forintnyi közpénz égett el, és a számvevők szerint bűncselekmények gyanúját felvető döntések nyomán keletkezett súlyos veszteségek miatt 2024-re a PADME és annak vagyonkezelője, az Optima Befektetési Zrt. is a fizetésképtelenség szélére sodródott.

választás 2026 gazdaság állami számvevőszék Központi Nyomozó Főügyészség windisch lászló Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda mnb legfőbb ügyészség nyomozás Fővárosi Főügyészség ügyészség magyar nemzeti bank Pallas Athéné Alapítvány Optima Befektetési Zrt. Matolcsy György választás 2026
