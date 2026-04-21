Az államfő lemondatása és a magyar zászló visszavétele

16 minisztérium lesz az új kormányban, 7 minisztert már be is jelentettek, Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszterként leszerelteti a kórházi arcfelismerő rendszert. 20 parlamenti bizottság lesz az eddigi 16 helyett. Magyar Péter május 31-ig adott határidőt a lemondásra több NER-kinevezettnek, például az államfőnek, aki egyelőre nem mondott nemet.
Zajlik a vagyonkimentés az egyik Mészáros-cégnél, 4,4 milliárd vándorolt az oligarcha magántőkealapjába. Baranyi Krisztina kidobta az irodájából Tiborcz üzlettársát, Balázs Attilát, és kijáróemberét, a volt szocialista Horváth Csabát, de a Pázmány új campusát még a NER-es Bayer Construct építheti meg 110 milliárdért.
Bemutattuk a legnagyobb arcú orbánista, Szánthó Miklós balladáját.
Király Nóra, a Fidesz bukott csepeli képviselőjelöltje nagyon hiányolja Orbán lemondását. Nagy Feró szerint magyarázkodni itt nem kell, lefőtt a kávé, nekik ennyi. Kocsis Máté szerint a bejutott fideszes képviselők többségét le kell cserélni. A TV2 műsorvezetője a választások után törölte a Fideszt támogató posztjait, pedig Varga Attila korábban rendszeresen népszerűsítette Orbán Viktort és pártját.
A Szociológiai Társaság szerint a kormányközeli közvélemény-kutatóknál súlyos hiba vagy manipuláció gyanúja merül fel. Orbán Balázs arról írt, hogy a választóknak elege lesz abból, ha egy párt mindig valaki mást hibáztat a kudarcaiért – és nem a Fideszre gondolt.
Még idén megduplázzák a családi pótlékot, és jön a nyugdíjemelés is.
Tovább csökkent az üzemanyagok ára, a gázolajé ezúttal 14 forinttal. „Senki ne lepődjön meg, ha bezárt benzinkutakra talál” – ellátási zavarokra figyelmeztet a Független Benzinkutak Szövetsége.
A választás másnapján csődbe ment a győri Széchenyi István Egyetem vagyonkezelő alapítványának cége: Palkovics László egykori szerelemprojektje felszámolás alatt van, a HVG szerint több tízmilliárd sorsa bizonytalan.
Kormányválság van Romániában, a koalíció legnagyobb frakciója megvonta a bizalmat a miniszterelnöktől.
És volt ingyenes Borízű hang is.
Tiborcz üzlettársa egy nappal a választás előtt azt írta a dolgozóinak, hogy aki nem a Fidesz-kormányt támogatja, ne vegyen részt a csapatukban.
A magyar Punch!
Az X platform működését vizsgáló nyomozás többek között gyermekekkel kapcsolatos szexuális tartalmak terjesztésének és deepfake-ek előállításának gyanúját vizsgálja.
A legforgalmasabb napon is mindössze 14 vonat használta a vonalat.
16 minisztérium lesz a Tisza-kormányban, Magyar Péter 7 minisztert jelentett be hétfő délután, a frakció első ülése után.
„És még hány ilyen van? Ki lehetne a Doge-féle takarítógép magyar megfelelője? Ránk férne.”
Az írás szerint ha Magyar Péter valóban drágának fogja találni az orosz ajánlatot, akkor „négy év múlva csomagolhat, és eltűnhet a történelem süllyesztőjében.”
Az én rendszerváltásom már április 12-én délután elkezdődött, amikor a Hollandiából szavazni hazajött gyerekeim a rendszerváltó outfitjük összeállítása közben megkérdezték, van-e itthon magyar zászló, az ugyanis kéne.
Nagy Barnabás felvétette a valójában semmilyen munkát nem végző nyugdíjas anyját országgyűlési képviselői alkalmazottnak, és megtartotta a fizetését.
Eddig ő koordinálta a Tisza-szigeteket, mellette a párt alelnöke is volt.
A kizsákmányolás és rabszolgaság ellen is beszélő egyházfőt százezrek ünnepelték Angolában.
Így működött a backoffice.
Orbánék egyedül mentek szembe a 26 másik tagállammal. A Fidesz bukásával Netanjahu is elveszti legfontosabb európai szövetségesét.
A leköszönő kormány nem teljesítette ígéretét, a kis benzinkutak így pedig nem bírják tovább elviselni az anyagi veszteségeket, amit a védett ár okoz.
A második és negyedik legrosszabbul teljesítő cég volt az Opus és a Gránit bank. Igaz, a részvények többsége nagy mínuszban zárt.
Aztán Vadon János elmondta, hogy létezik olyan opció is, amikor „nemet mondasz”.
Kocsis Németh Balázsnak beszélt arról, hogy pontosan kit árult el Borbás Marcsi. Nem érti, mi a különbség a Borbás Marcsinak és a Rákay Philipnek adott közpénz között.
Azt is felsorolta, hogy még milyen minisztériumokat hoznak létre, és beszélt arról is: nem tűri a lopást, az arroganciát és a luxizást.
Megírtuk, hogy nyomozás indult annak gyanújával: a város fideszes polgármesterének ismerőse évek óta valós munkavégzés nélkül kapott pénzt az önkormányzati tulajdonú fürdőtől.
Lehetnek még mínuszok is hajnalban, de csütörtökön már húsz fokot is mérhetünk.
Az igazgatók a sikeres változás feltételének tekintik, hogy olyan vezető töltse be a posztot, aki képes programjához és annak megvalósításához tárcaközi, hosszútávú, ciklusokon átívelő támogatottságot teremteni.
„Súlyos tévedés és a spirituális törvényszerűségek teljes félreértése azt állítani, hogy egy vallási gesztus vagy egy tiszta szándékkal bemutatott rituálé bármiféle romboló erőt szabadítana el.”
Felmérések szerint a románok 80 százaléka úgy érzi, rossz irányba mennek a dolgok az országban. A szocdemek szerint is.
Magyar Péter tett pár ígéretet 2026-ra.
Irán szerint az esemény fegyveres kalóztámadás volt az amerikai haditengerészet részéről.
Szerinte Orbán azzal mutatta meg a nagyságát, ahogy a vereség után viselkedett. Még „a vereségben sem alázta meg magát”, mondta Milos Vucic, a párt elnöke.
Szerinte „a probléma gyökere egyértelmű”.
Nehéz ennyit normális esetben tévedni, felszólítják őket, hogy hozzák nyilvánosságra a teljes adatbázisaikat.
A leköszönő házelnök úgy gondolja, hogy Hann „manipulatív szándékkal saccolt”.
Ez gyakorlatilag a teljes likvid vagyon, csak annyit hagytak a bankszámlán, ami 2-3 havi bér kifizetésére elég. A cég szerint nincs itt semmi látnivaló, csak osztalékot fizettek ki.
Rumen Radev az Oroszországgal való kapcsolatok megújítását szorgalmazza és szeretné megszabadítani az országot a korrupciótól és az oligarchikus kormányzási modelltől.
Vásárhelyi János folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt több mint 6 évet töltött fegyházban. A börtön előtt az RTL stábja várta, de nem nyilatkozott.
Szánthó Miklós magabiztos volt. Nagyon, nagyon magabiztos. Egy választási vereség története az Alapjogokért Központ főigazgatójának kordokumentum értékű videóin keresztül.
Szerinte amiket Orbán mondott, „azok bejöttek, kivéve ez a választás, ez nem jött be”.
Náluk közölték a választás előtt a dolgozókkal, hogy aki nem a Fideszre szavaz, annak nincs ott helye.
A Fidesz bukott csepeli képviselőjelöltje arról is beszélt, hogy nem tehette közzé nyilvános Facebook-oldalán a Nagy Feró Szőlő utcai ügyben tett botrányos kijelentéséről szóló írását.
Mindkét üzemanyagfajta esetén április 9-e óta töretlen az árcsökkenés.
Magyar szerint ő nem árult zsákbamacskát, ezt egy kormányfőnek tudnia kell.
Azt mondta, nemcsak a tánca miatt akar világhírű lenni, hanem a magyar egészségügy megreformálása miatt is.