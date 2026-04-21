Az államfő lemondatása és a magyar zászló visszavétele

RENDSZERVÁLTÁS

16 minisztérium lesz az új kormányban, 7 minisztert már be is jelentettek, Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszterként leszerelteti a kórházi arcfelismerő rendszert. 20 parlamenti bizottság lesz az eddigi 16 helyett. Magyar Péter május 31-ig adott határidőt a lemondásra több NER-kinevezettnek, például az államfőnek, aki egyelőre nem mondott nemet.

Zajlik a vagyonkimentés az egyik Mészáros-cégnél, 4,4 milliárd vándorolt az oligarcha magántőkealapjába. Baranyi Krisztina kidobta az irodájából Tiborcz üzlettársát, Balázs Attilát, és kijáróemberét, a volt szocialista Horváth Csabát, de a Pázmány új campusát még a NER-es Bayer Construct építheti meg 110 milliárdért.

  • A Tisza-szigeteket koordináló Forsthoffer Ágnest jelöli a Tisza a Magyar Országgyűlés elnökének.
  • Magyar Péter meghívta Netanjahut, de ha idejön, letartóztatják.
  • 17 gimnázium vezetője kérte Magyar Pétert, hogy szakmai szervezetek véleménye alapján terjessze be az oktatási miniszterjelölt nevét.
  • Árpa Attila fontos kérdést tett fel: Vajon most Csiszár Jenővel mi lesz?
  • Házi őrizetbe került Halásztelek vesztegetéssel gyanúsított fideszes polgármestere.
  • Majka a Heti hetesben próbálta védeni Ördög Nórát azzal, hogy ő is fellépett Mészáros Lőrinc rendezvényén, aztán Vadon János elmondta, hogy létezik olyan opció is, amikor „nemet mondasz”.
  • Kaja Kallas reméli, hogy a Tisza-kormány már nem fogja blokkolni az izraeli telepesek elleni szankciókat.
  • Szabadlábra került a bicskei gyerekotthon pedofíliáért elítélt egykori igazgatója.

VÁLASZTÁS

Bemutattuk a legnagyobb arcú orbánista, Szánthó Miklós balladáját.

Király Nóra, a Fidesz bukott csepeli képviselőjelöltje nagyon hiányolja Orbán lemondását. Nagy Feró szerint magyarázkodni itt nem kell, lefőtt a kávé, nekik ennyi. Kocsis Máté szerint a bejutott fideszes képviselők többségét le kell cserélni. A TV2 műsorvezetője a választások után törölte a Fideszt támogató posztjait, pedig Varga Attila korábban rendszeresen népszerűsítette Orbán Viktort és pártját.

A Szociológiai Társaság szerint a kormányközeli közvélemény-kutatóknál súlyos hiba vagy manipuláció gyanúja merül fel. Orbán Balázs arról írt, hogy a választóknak elege lesz abból, ha egy párt mindig valaki mást hibáztat a kudarcaiért – és nem a Fideszre gondolt.

  • Bemutattuk, hogyan ugráltatták a kampányban a többi minisztériumot Rogán Antalék.
  • Kövér László nem kért volna bocsánatot Hann Endrétől.
  • A Bharata Hindu Közösség tette helyre Jeszenszky Zsoltot, aki szerint a vereség oka Orbán indiai bálványimádása volt.
  • A szerb kormánypárt elnöke úgy gratulált Magyar Péternek, hogy közben az egekig magasztalta Orbán Viktort.

GAZDASÁG

Még idén megduplázzák a családi pótlékot, és jön a nyugdíjemelés is.

Tovább csökkent az üzemanyagok ára, a gázolajé ezúttal 14 forinttal. „Senki ne lepődjön meg, ha bezárt benzinkutakra talál” – ellátási zavarokra figyelmeztet a Független Benzinkutak Szövetsége.

A választás másnapján csődbe ment a győri Széchenyi István Egyetem vagyonkezelő alapítványának cége: Palkovics László egykori szerelemprojektje felszámolás alatt van, a HVG szerint több tízmilliárd sorsa bizonytalan.

  • Az orosz állami hírügynökség szerint a Roszatom közel áll ahhoz, hogy elhagyja Magyarországot.
  • Rossz napja volt Tiborcznak a tőzsdén, de Mészárosnak még rosszabb.
  • Karácsony Gergely „az átgondolatlan rezsicsökkentés” és a beszakadt Róbert Károly körút közötti kapcsolatról írt.
  • Cikkünk után belső ellenőrzést rendeltek el a Sárvári Gyógyfürdőben.
  • Hat tehervonat használja naponta az ezermilliárdból felújított Budapest-Belgrád vasútvonalat, a legforgalmasabb napon is mindössze 14 vonat használta a vonalat.
  • Itt a magyar Punch: az egyik hangyásznál talált megnyugvást a Fővárosi Állatkertben az aranyfejű oroszlánmajmocska.

KÜLFÖLD

Kormányválság van Romániában, a koalíció legnagyobb frakciója megvonta a bizalmat a miniszterelnöktől.

  • A bolgár választást az EU-kritikus volt elnök, Rumen Radev nyerte meg.
  • Trump szerint elfogtak és lefoglaltak egy iráni teherhajót, Irán megtorlást ígér.
  • Elon Musk nem jelent meg a francia ügyészség előtt az X-en terjedő gyerekbántalmazási tartalmak ügyében.
  • A zsarnokok ellen szólalt fel a Trump által támadott Leó pápa Afrikában.

És volt ingyenes Borízű hang is.

