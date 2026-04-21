Az Anthropic inkább nem mutatta be a legújabb AI-modelljét, arra hivatkozva, hogy az túl nagy veszélyt jelentene a világra

A magyar választások – érthető okokból – eléggé elhomályosítottak minden más hírt az elmúlt pár hétben, de ismét jelentős felfordulás zajlott az AI-modelleknél is, amit némi lemaradással is érdemes összefoglalni. Az egyik legnagyobb, az amerikai kormánnyal nyílt konfliktusban álló AI-vállalat, az Anthropic ugyanis fejlesztett egy új modellt, a Claude Mythost, ami elmondásuk szerint a legképzettebb hackereknél is jóval hatékonyabban találja meg az online rendszerekben a biztonsági hibákat és réseket.

A Mythos-hír után azzal van tele a techsajtó, hogy mekkora a baj. Az egyik tábor szerint hamarosan a teljes internet veszélybe kerülhet. Mint a Mozilla biztonsági vezetője összefoglalta, még az is megtörténhet, hogy a streamoldalaktól az online banki rendszereken át a keresőmotorokig minden használhatatlanná válik. A másik tábor szerint érdemes óvatosabbnak lenni, mert az AI-cégek eddig is hajlamosak voltak a bombasztikus bejelentésekre, a Mythost pedig nagyon kevesen láthatták éles bevetésen.