Az EU bíróságának ítélete szerint uniós jogot sért az Orbán-kormány melegeket pedofilokkal összemosó törvénye

A magyar állam megsérti az uniós jogi kötelezettségeit a „pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról” szóló magyar törvénnyel az Európai Unió Bíróságának keddi ítélete szerint – írja a Telex.

A melegeket a pedofilokkal összemosó jogszabály az EU Alapjogi Chartájába és az alapszerződések uniós alapértékeket kimondó részébe ütközik.

Még 2021 nyarán indított kötelezettségszegési eljárást az Európai Bizottság Magyarországgal szemben a homofób módosítókkal teleírt pedofiltörvény miatt. Ursula von der Leyen akkor azt mondta, hogy „ez a magyar törvény szégyen”, majd egy uniós csúcstalálkozón 16 állam- és kormányfő ítélte el a szexuális kisebbségek hátrányos megkülönböztetését, az Európai Parlament pedig hatalmas többséggel fogadott el egy állásfoglalást, amelyben szintén bírálták a magyar jogszabályt.

Az Európai Bizottság 2022 decemberében nyújtott be keresetet az EU bíróságához, és azt kérték, állapítsák meg, hogy a magyar hatóságok megsértették az uniós jogból eredő kötelezettségeiket.

Ha a magyar állam nem változtat a jogszabályon, újabb per jöhet, akkor már pénzbüntetés megállapításáról. Ha azt nem fizetik ki, akkor büntetőkamattal együtt levonnák az uniós támogatások kifizetéseiből, mint a menekültügyi pénzbírság esetében.