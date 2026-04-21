Gajdics Ottó egy személyben ad értelmet az AI használatának: parádés lett az új slágere

Ez a meta, nem a Facebook utódcége:
újabb, még az előzőnél is jobb Gajdics Ottó-tangóval jelentkezett Mronk felhasználó, aki ezúttal Gajdics Ottó reakcióját zenésítette meg Mronk első Gajdics Ottó-videójára. Ami, 3 nappal ezelőtt a mesterséges intelligencia segítségével dolgozta fel a Hír TV máris legendássá vált választási műsorát, ahogy Gajdics Ottó rendíthetetlennek tűnő magabiztosságába váratlanul belehasít a felismerés: kikapott a Fidesz.
Gajdics Ottót a Fidesz-vereség utáni első, nagyjából 100 embert megmozgató tüntetésén kapta el mikrofonnal a Gulyáságyú még a múlt héten, ebből a beszélgetésből készült a friss, hibátlan szórakoztató zenemű.
Ahogy egy elemző hangulatú, ugyanakkor szabadszájú kommentelő fogalmazott:
„Nem tudom, hány afrikai falu halt szomjan a kampány alatti AI-mémekre elbaszott víz nélkül, de akármennyi is, megérte.”