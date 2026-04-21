Halálra gázolta a defektes autó mellett álló gyereket és az anyját a leállósávban, két év letöltendőt kapott

A Fővárosi Törvényszék két év, ténylegesen letöltendő fogházbüntetésre ítélte a férfit, aki az M0-son a furgonjával letért a sávjából, és a leállósávban halálra gázolt egy nőt és a gyermekét, akik a defektes autójuk mellett guggoltak.

A baleset még 2023 januárjában történt. A forgalom gyér volt, a látási viszonyok pedig jók, amikor az M31-es felé haladva a férfi fokozatosan jobbra sodródott, és átlépte a záróvonalat. Ezt nem vette észre, mert végig a baloldali visszapillantót nézte, és már csak 45 méterre volt, amikor észlelte, hogy a leállósávban egy defektes autó áll, mellette pedig egy nő és egy gyerek guggolnak a kerék mellett. Bár megpróbált hirtelen balra kormányozni, erre már nem volt ideje, és a furgon jobb elejével az édesanyát és a gyermekét is halálra gázolta.

Elsőfokon még csak felfüggesztettre ítélték, de az ügyészség fellebbezése után másodfokon végrehajtandó szabadságvesztést kapott a férfi, akinek „a nagyfokú gondatlansága és jelentős fokú figyelmetlensége” vezetett a törvényszék szerint a balesethez.