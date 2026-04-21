Kelemen Hunor megígérte Magyar Péternek, hogy az RMDSZ többé nem avatkozik bele a magyar pártpolitikai küzdelmekbe

Magyar Péter az irodájában egyeztetett Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével, erről Magyar egy Facebook-posztban számolt be egyelőre.

„Elnök úrral egyetértettünk abban, hogy a múltat magunk mögött hagyjuk, és a TISZA-kormány és az RMDSZ közösen fog az erdélyi magyarság megmaradásáért és fejlődésért dolgozni”

– írja a tárgyalásukról Magyar, aki ezt azzal folytatja, hogy Kelemen Hunor megígérte neki, hogy az RMDSZ többé nem avatkozik bele a magyar pártpolitikába:

„Elnök úrtól garanciát kaptam arra, hogy az RMDSZ a jövőben tartózkodni fog a magyar pártpolitikai küzdelembe való beavatkozástól.”

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és Magyar Péter közös képe a tárgyalásukról.
Magyar Péter posztja szerint a Tisza-kormány ki fogja vizsgáltatni a levélszavazás kapcsán tapasztalt szabálytalanságokat,

„és a jövőre nézve felül kell vizsgálni a szavazás szabályait, megelőzendő az esetleges választási csalásokat”.

A választásokon 218 ezren szavaztak levélben Romániából, a határon túli szavazatok 84 százaléka a Fideszre ment. Ez ugyan arányaiban egész jelentős csökkenés 2022-höz képest, amikor még 93 százalék felett volt a Fidesz határon túli szavazataránya, de a Fidesz dominanciája így is masszív. A levélszavazatok begyűjtése számos visszaélésre ad lehetőséget, Erdélyben azokat az RMDSZ is gyűjtötte, annak ellenére, hogy ők hivatalosan is a Fidesz szövetségesei.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök
Magyar Péter ígéretet tett az RMDSZ elnökének, hogy az erdélyi magyarok szerzett jogai (vagyis a kettős állampolgárság és a listás szavazás lehetősége a magyar országgyűlési választásokon is) megmaradnak, és továbbra is mindenben számíthatnak az anyaország támogatására. „Ugyanakkor alapvető elvárásunk a támogatások kapcsán az átláthatóság és az elszámoltathatóság, valamint a magyar és a román jogszabályi előírások maradéktalan betartása.”

Magyar posztja szerint az elmúlt tíz évben odaítélt magyarországi támogatások felhasználását visszamenőleg is vizsgálni fogják.

