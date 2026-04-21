„LMBT-propagandának” minősített könyvek miatt vették őrizetbe a legnagyobb orosz könyvkiadó vezetőjét

Miközben az Európai Unió Bírósága jogellenesnek mondta ki az itthoni könyvfóliázásoknak alapot adó, homofób törvényt, a mintát adó Oroszországban a hatóságok őrizetbe vették az orosz piac legnagyobb könyvkiadójának vezérigazgatóját „LMBT-irodalom” terjesztése miatt.

Vlagyimir Putyin egy orosz katalógussal Brüsszelben 2005. október 3-án. Fotó: BENOIT DOPPAGNE/AFP

Jevgenyij Kapjevet, az Ekszmo kiadócsoport vezérigazgatóját azzal gyanúsítják, hogy „szélsőséges könyvkiadói termékeket” állított elő és terjesztett, mégpedig „rendszert dolgoztak ki LMBT-irodalom kiskorúak körében történő terjesztésére”. Kapjevet a „Nyár pionírnyakkendőben” és „Amiről a fecske hallgat” című regények terjesztésével vádolják. Mindkét könyv Jurij pionír és Volodja táborvezető szerelméről szólnak, ráadásul az orosz hatóságok által „külföldi ügynöknek” minősített szerzők, Jelena Maliszova és Katerina Szilvanova (Jekatyerina Dudko) írták őket. A rendvédelmi szervek szerint az Oroszországban betiltott könyvek értékesítéséből származó bevételek az Ekszmo kasszájába kerültek, és a vezetés tudott erről.

Tavaly májusban az Ekszmo arra kérte a vele együttműködő könyvesboltokat, hogy semmisítsék meg vagy küldjék vissza ezt a két regényt és további 48 könyvcímet, mivel ezek felkeltették az ügyészség érdeklődését. Nem sokkal korábban a rendvédelmi szervek házkutatást tartottak a cégnél és leányvállalatainál „LMBT-propaganda” gyanúja miatt. Több munkatársukat is őrizetbe vették. A házkutatások után egyébként Kapjev egy időre elhagyta Oroszországot, de néhány hónap múlva visszatért, mert úgy gondolta, hogy „ha egy évig nem bántották, akkor minden rendben van”. (Moscow Times)