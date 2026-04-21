Magyar Hang: Egy Tiborczhoz köthető irodaházba költözik a HUN-REN több részlege

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat (vagyis az MTA-tól elvett kutatóintézeteket irányító intézmény) egy már április elején kiküldött belső hírlevelében tájékoztatta a dolgozókat, hogy a szervezet Jogi és Megfelelőségi, Informatikai, Gazdálkodási, Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési, illetve Humán Erőforrás Igazgatósága májusban az Infopark E épületébe költözik – írja a Magyar Hang.

Márpedig az Infopark E épületének tulajdonosa a Tiborcz Istvánhoz, vagyis Orbán Viktor vejéhez köthető Gránit Alapkezelő.

A lap információi szerint ezen túl a HUN-REN rendezvényein rendszeresen a Rampart Gasztronómia Kft. nyújt cateringszolgáltatásokat. Egy olyan cég, amit szintén Tiborcz köreihez lehet sorolni.

A két üggyel kapcsolatban a Magyar Hang megkereste a HUN-REN-t, hogy igazak-e az értesüléseik, mi alapján és mikor döntöttek a szerződő partnerek mellett, illetve mekkora összegről szóltak a szerződések, és mennyi időre kötötték őket. A HUN-REN csak a kérdések egy részére válaszolt. Azt írták, hogy az Infopark kiválasztását indokolja „a kiemelkedő tudományos és innovációs környezet”, például a BME és az ELTE bizonyos karai, és több technológiai és ipari vállalat, illetve hogy „a bérleti szerződés határozott időtartamra, a piaci standardoknak megfelelő feltételek mellett jön létre. A bérleti díj a környéken jellemző piaci árszinten alakul, és kedvezőbb a belvárosi irodabérleti díjaknál”.

Azt nem részletezték, hogy melyik épületbe költöznek, de azt elismerték, hogy a „catering szolgáltatást nyújtó partnerek egyike a Rampart Gasztronómiai Kft.”.