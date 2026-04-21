Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés

Magyar Péter megválasztott miniszterelnök kérésének megfelelően május 9-én 10 órára hívta össze Sulyok Tamás köztársasági elnök a parlament alakuló ülését. Magyar a héten bejelentette, hogy már az alakuló ülésen esküt tenne, az új kormány pedig a kormány a rá következő egy-két napon belül állhat fel.

Az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával egyben megszűnik Orbán Viktor és kormányának megbízatása is. Az új kormány miniszterek kinevezésével alakul meg. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki.

Magyar Péter a Parlamentben
Az alakuló ülés napjára Magyarék szeretnének egy nagy, országos rendezvényt is a Kossuth térre. Az új parlamentben a Tisza Pártnak 141 képviselője lesz, a Fidesznek 52, a Mi Hazánknak pedig 6 főből áll majd a frakciója.

