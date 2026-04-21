Megkezdődött a Fideszben az Orbán Viktor-mentő hadművelet

Két nappal a lesújtó választási vereség után, április 14-én reggel válságtanácskozást hirdettek a Fidesz-kampány vezetőségében délutánra. Az Orbán Balázs által életre hívott „war room”-ba nemcsak a politikai vezetés, de a kormánymédia néhány tartalmi szerkesztője is hivatalos volt. Végül többen nem vettek részt a megbeszélésen.

A párt második vonalát és a kormánypárti médiumok vezetését váratlanul érte, letaglózta a vasárnapi eredmény. Többségüket a pártvezetés hónapok óta hitegette, hogy az eredmény szoros lesz, érdemes keményen dolgozni. Sokkolódtak, volt, aki emiatt nem ment el a találkozóra, volt, aki kifejezetten Orbán Balázs miatt.

Orbán Viktor és közvetlen környezete hónapok óta tudtak arról, hogy a Fidesz egyértelmű hátrányban van a Tiszával szemben. Februárban erről írtunk a 444-en is. Nem csoda, ha a pártvezetést több irányból felkérdezték a vasárnapi bukta után.

A megdöbbenés érzékelhető volt a felvételeken is, amiken a stúdiókba vezényelt fideszes megmondóemberek szembesültek a realitással. Ugyanez volt látható a Bálnából kiténfergő prominensek arcán is.

Kubatov Orbán Balázsnak: Megbuktál

Orbán Viktor környezete azonnal hozzálátott a miniszterelnök megmaradt hatalmának körbekerítéséhez és a felelősség kérdésének eltérítéséhez.

Ez az előkészítés valójában a kampány utolsó heteiben megkezdődött. A növekvő indulatok céltáblája már hónapokkal április 12. előtt Orbán Balázs kampányfőnök lett. A miniszterelnök környezetében is többen őt okolják a vereségért, és most tőle várják, hogy vállalja a felelősséget.