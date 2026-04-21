Négy mandátumot bukott úgy a Tisza, hogy a listás szavazóik nem szavaztak át egy az egyben az egyéni jelöltre is

A 106-ból mindössze 7 olyan választókerület volt az országban, ahol a listás szavazatok alapján a Fidesz népszerűbb volt a Tiszánál. Az egyéni mandátumokat azonban nem ez dönti ei, hanem a jelöltekre adott szavazatok. A Fidesz négy olyan választókerületben is győzni tudott úgy, hogy a pártlistán kevesebb szavazatot kapott a Tiszánál. Egy mandátumot viszont elbukott azzal, hogy a tiszás jelölt írta felül a helyi pártszimpátiákat.

A Fidesz így nem 7, hanem 10 egyéni mandátumot szerzett (ami persze így is elképesztően durva visszaesés a 2022-es 87-hez képest.)

A listás szavazatok alapján fideszesnek mondható hét választókerületből három Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, az ukrán és a román határ mellett. A vásárosnaményi központú Szabolcs-Szatmár 4-es az ország legfideszesebbje, itt 10 százalékponttal népszerűbb a távozó kormánypárt az érkezőnél. Ugyanakkor itt is jelentősen meggyengült a Fidesz. 2022-ben a pártlistás szavazatok 70,5 százalékát gyűjtötték itt be, most 52,44 százalékig jutottak.

Abban nincs változás, hogy a most legerősebb fideszes választókerületek voltak 4 éve is a legerősebbek, de óriási a visszaesés százalékban.

  • Szabolcs-Szatmár 4 oevk, Vásárosnamény: 52,44 százalék, 4 éve 70,5 százalék
  • Szabolcs-Szatmár 5 oevk, Mátészalka: 50,8 százalék, 4 éve 68,24 százalék
  • Vas 3 oevk, Körmend: 48,75 százalék, 4 éve 65,99 százalék
  • Szabolcs-Szatmár 6 oevk, Nyírbátor: 47,84 százalék, négy éve 67,78 százalék
  • Győr-Moson-Sopron 3 oevk, Csorna: 47,64 százalék, négy éve 67,35 százalék
  • Hajdú-Bihar 4 oevk, Berettyőújfalu: 47,46 százalék, négy éve 66,13 százalék
  • Fejér 5 oevk, Sárbogárd: 46,09 százalék, négy éve 64,14 százalék

A másik véglet: Budapest 5 oevk, ez a VI–XIII. kerület, ahol 24 százalékot kapott a Fidesz, de nem érte el a 25 százalékot Szegeden sem.

A 7 fideszes választókerületből csak hatban nyert egyéni mandátumot fideszes jelölt. A választási csalásokról készült, A szavazat ára című filmben súlyosan érintett, nyírbátori központú Szabolcs-Szatmár-Bereg 6 oevkban elbukott az a Simon Miklós, aki az előző hét választásból hatot megnyert. A Fidesz a listás szavazatok 47,84 százalékát kapta meg itt, a Tisza 46,27-et. Csakhogy Simon 2,09 százalékponttal alulteljesített a Fideszhez képest (45,75 százalékot kapott), a tiszás Barna-Szabó Tímea pedig a pártjánál jobban szerepelt, 47,91 százalékkal nyert.

Négy választókerület van tehát, ahol ez fordítva alakult, és a fideszes jelölt borította a listás papírformát. Ami meglepő: nem azok a fideszesek szereztek így mandátumot, akik a legnagyobb arányban voltak népszerűbbek a pártjuknál a választókerületükben.

választás 2026 POLITIKA szabolcs 04 ovádi péter Strompová Viktória csongrad-01 gáspár levente hajdú 04 Csuzda Gábor vas-03 Berettyóújfalu barna-szabó tímea Németh Csilla ágh péter Szabolcs-Szatmár 4 tilki attila Bihari Zoltán radics béla fidesz hargitai jános Kovács Hunor Krisztián Szabolcs-Szatmár 5 vásárosnamény Budapest sárbogárd Koncz Zsófia tiszaújváros Csatári Ernő szabolcs 06 Witzmann Mihály simon miklós mátészalka csorna körmend magyar péter Tisza Párt Molnár Zoltán borsod-06 becsó zsolt szabolcs 05 győr 03 nyírbátor csongrad-02 Erdős Norbert Borsod 6 szeged Rózsahegyi Áron balla mihály f. kovács sándor Szabolcs-Szatmár-Bereg választás 2026 Veszprém 1 Szabolcs-Szatmár 6 fejer-05
Kapcsolódó cikkek

A kamu Magyar Péter tavaly júniusban kérdezett a szombathelyi Lázárinfón

Arra volt kíváncsi, hogy a Tisza miért hallgat ukrán ügyben.

Molnár Kristóf
POLITIKA

„Minden településen tudom, hogy ki hány kiló, és ki hány forintot ér. Mindent tudok mindenkiről!” – hangzik el egy szabolcsi fideszes képviselőnek tulajdonított hangfelvételen

A DE Akcióközösség szerint Kovács Sándor fideszes képviselő hallatszik azon a hangfelvételen, amelyen nyíltan beszélnek arról, hogyan vinnének kisebbségi szavazókat az urnákhoz.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Dizájnerdrogért vesznek szavazatot a választási visszaélésekről szóló dokumentumfilm szerint

A szavazat ára című film azt állítja, hogy készpénzben 10-20 ezer forint most egy szavazat, főleg reggel szállítják le szervezetten a lefizetetteket. Akit nem tudnak, azt megfenyegetik. A Fidesz állítólag 500 ezer voksot remél a rendszertől, a polgármesterek a kulcsfigurák.

Kolozsi Ádám
belföld

A földcsuszamlás egyetlen adatban: 10-ből 9 fideszes elbukott az egyéni választókerületben

Ahol egyáltalán nyerni tudtak fideszesek, többnyire ott is nagyon szoros volt a verseny. A megyék több mint feléből teljesen kisöpörték a fideszes képviselőket. Soha nem szavaztak még ennyien egy pártra, mint most a Tiszára.

Haszán Zoltán, Haász János
POLITIKA