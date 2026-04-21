Pánik Szombathelyen az azbesztszennyezés miatt: egy sor közterületet lezárnak, szájmaszkot osztanak a lakosoknak, esnek az ingatlanárak

A hétfői lakossági fórum után rendkívüli közgyűlést hívtak össze keddre Szombathelyen a városban mért súlyos azbesztszennyezés miatt, és a megyeszékhely a kormánynál egészségügyi veszélyhelyzet elrendelését kezdeményezi – írja a Veol.

Több utcát lezárnak, és az újraaszfaltozásig is folyamatosan locsolnak, de a helyzet olyan súlyos, hogy már a posta és az ételfutárok sem mennek ki a leginkább érintett városrészbe.

Mint azonban kiderült: már nem is csak az oladi plató nevű, családi házas városrész érintett, ahol először mértek az egészségügyi határértéket több mint harmincszorosan meghaladó azbesztrost-előfordulást a levegőben, hanem a város több más területe is.

A hosszú távú kitettség esetén potenciálisan rákos megbetegedést okozó azbeszt burgenlandi osztrák kőbányákból kerülhetett Szombathelyre, és nagy valószínűséggel más településekre is Nyugat-Magyarországon.

Az olcsó kőzúzalékot úgy értékesítették több osztrák bányából is, hogy annak azbeszttartalmáról semmilyen tájékoztatást nem adtak.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal már az osztrák kancellárt és környezetvédelmi minisztert is megkereste az ügyben, ahogy az Európai Vegyianyag Ügynökséget is, de érdemi információt még nem kaptak. A négy szóba jövő osztrák bányát ettől függetlenül már korábban bezárták, de attól még jöhet be Magyarországra további szennyezett zúzalék így is.

„Tekintve, hogy a jelen helyzetben több osztrák cég is szabadulni szeretne az ezekből a bányákból származó készleteitől, (a Kormányhivatal) arra hívta fel a magyar kereskedők figyelmét, hogy ne vegyék át ezeket, mert a legszigorúbb szankciókkal büntetik azt, akik ezt értékesíti a megyében.”

Szombathelyen már egy sor parkolóhely és közterület lezárásáról döntöttek az azbesztveszély miatt. Az oladi platón (itt körülbelül ezren laknak) az utcákat a múlt hét eleje óta folyamatosan locsolják, a területre csak a célforgalom mehet be, a sebességet pedig 10 km/h-ra korlátozták, hogy minél inkább elkerüljék a por levegőbe jutását.

A városrészbe már a posta sem megy be, és változtattak a szemétszállítás rendjén is. A kormányhivatal FFP2-as és 3-as védőmaszkokat oszt a környéken élőknek. A Veol szerint a lakók már menekülnének, és az ingatlanárak is esni kezdtek.

A szakértők a kőzetből és a levegőből is több helyen vettek mintát a városban, és ezek többségében jelentős azbesztrost-előfordulás volt kimutatható - néhol a hivatalos magyar egészségügyi határérték harminc-negyvenszerese, de ez az egy nagyságrenddel szigorúbb osztrák határértéket már 300-400-szor haladja meg.

Mivel itt olyan amfibol azbesztrostokról van szó, amelyek a legveszélyesebb azbeszttípusok közé tartoznak, és a levegőbe kerülve egészségügyi kockázatot okozhatnak, azt tanácsolják a szennyezett területeken élőknek, hogy a lakásokban a klímát se kapcsolják be.

„A diffúz azbesztrost-forrásnak tekinthető útfelület kiporzásának következtében a területen tartózkodókat érő azbeszt expozíciót meg kell szüntetni, az átmeneti, vagy időszakos jelleggel sem engedélyezhető, vagy tűrhető”

– figyelmeztet a megyei Kormányhivatal.

Az egyéb intézkedések mellett azt javasolják, hogy „a fokozott porterhelési időszakban a lakosok minél kevesebb időt töltsenek a szabadban, maradjanak az épületen belül”, gyerekek lehetőleg ne legyenek kint, és ne sétáljanak babakocsival sem a környéken.

A szombathelyi közgyűlés kedden egy sor önkormányzati parkoló lezárásáról és 12 kilométernyi útszakasz újraaszfaltozásáról döntött.

Ezt a lehető leggyorsabban be akarják fejezni, ami az előterjesztés szerint két hónapot jelent. Ennek költsége várhatóan 2,5-3 milliárd forint lesz; Nemény András polgármester ehhez állami segítséget szeretne, különben szerinte veszélybe kerül a város működőképessége, vagy pedig adósságspirálba kerülhetnek.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Veol szerint az állami segítségre kedden ígéretet tett: eszerint a kormány vis maior keretéből fogják finanszírozni az azbesztszennyezés miatti azonnali munkálatokat Szombathelyen.

belföld nemény andrás egészségügyi veszélyhelyzet azbesztrost vis maior keret oladi plató osztrák kőbányák szombathely azbesztszennyezés Vas Vármegyei Kormányhivatal navracsics tibor azbeszt
