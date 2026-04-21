Pásztor Bálint nem szégyelli, hogy a VMSZ Orbán Viktor mellett kampányolt

Nem jókedvükben járnak Budapestre ezekben a napokban a határon túli magyar pártok elnökei. Kedden Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek kellett megígérnie Magyar Péter leendő miniszterelnöknek, hogy soha többé nem avatkoznak magyarországi pártpolitikai küzdelmekbe, meg kell akadályozniuk a választási csalásokat, a magyar kormány pedig a Budapesttől kapott támogatásokat visszamenőleg is vizsgálni fogja.

Hasonló találkozó vár Pásztor Bálintra, a Vajdasásági Magyar Szövetség elnökére is Budapesten a napokban.

A Szabadkai Magyar Rádiónak nyilatkozó politikus szerint a vajdasági magyar közösség túlnyomó részének nem volt könnyű a választás vasárnapjának estéje. „Nem próbáltunk meg úgy tenni, mintha nem a Fidesz mellett kampányoltunk volna” – mondta, és egy logikai bukfenccel hozzátette: „Nem gondoljuk, hogy bármi meglepő vagy szégyellnivaló van abban, hogy a Fidesz mellett kampányolt a Vajdasági Magyar Szövetség, és bebizonyosodott az, amit mondtunk, hogy a vajdasági magyar közösségnek a 90 százaléka a Fideszt támogatja.” (Kérdés: mi lett volna, ha a Tisza mellett kampányolnak? Vagy – ami még jobb – nem kampányolnak senki mellett? Akkor is a Fidesz kap 90 százalékot?)

A levélszavazatokkal amúgy idén is számos visszaélés volt, semmi sem változott a négy évvel ezelőtti helyzethez képest, amikor ez a videó készült a visszaélésekről:

Pásztor szerint nem meglepő, hogy a VMSZ a Fidesz mellett tette le a garast, hiszen állampolgárságot kaptak, ez idő alatt békélt meg egymással a magyar és a szerb nemzet, és megtízszereződött a magyarországi támogatások aránya. (Ennek elosztása, tesszük hozzá, a VMSZ feladata volt, újabb érv Orbán mellett.)

Pásztor a Fidesz melletti kiállásukat többször is gerincesnek nevezte.

Pásztor és Orbán Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

A VMSZ elnöke már a választás éjszakáján gratulált Magyar Péternek sőt, üzenetet is írt neki. A Tisza elnöke másnap visszahívta, „ez egy tisztelettudó, normális hangvitelű beszélgetés volt”. Abban maradtak, hogy Magyar keresni fogja, és még miniszterelnökké választása előtt találkoznak. „Ez egy teljesen nyílt sisakos, őszinte beszélgetés lesz. Én ennek vagyok a híve a politikában, nincs nekünk semmiféle, sem titkolni, sem szégyellnivalónk” – mondta Pásztor.

A vajdasági politikus a keddi elnökségi ülésen felajánlotta a lemondását, de a párt elnöksége és tanácsa nem fogadta el, így maradt a posztján. Pásztor azt is felvetette, hogy gondolják újra az Orbán szövetségesével, Aleksandar Vučić szerb elnökkel kötött koalíciót, de a jelenlévők ezt ellenezték. (Via Szabadkai Magyar Rádió/Szabad Magyar Szó)