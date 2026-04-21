Tacskókat a minisztériumokba: a kölyökkutyák imádják az iratdarálós kormányváltást

A választás utáni nap óta folyamatosan terjednek a később jórészt megalapozatlannak bizonyuló infók és konteók arról, hogy nagyipari léptékben kezdtek iratmegsemmisítésekbe több minisztériumnál és kormányzati intézménynél. Bár egyáltalán nem lehet kizárni, hogy valóban van ilyen jelenség a kormányváltás felé közeledve, de az is biztos, hogy a tényleg érzékeny információkat tartalmazó iratokat nem az utcára fogják kidobálni mindenki szeme láttára nagy kukászsákokban – ennél azért minden magára valamit adó alufóliasisakos rendszerváltónak nagyobb fantáziát kívánunk.

Az iratmegsemmisítős toposz ugyanakkor nem véletlenül népszerű: a ledarált paksaméták és szig. biz. dokumentumok elképzelt halmai sokaknak megfoghatóvá teszik a leváltott hatalom működését, és különösen az utolsó napok remélt káoszát.

Erre csatlakozott most rá kiváló időzítéssel a Büdaörsi Állatmenhely, akik a politikai összeesküvés-elméletre ráülve hívják fel az állatbarátok figyelmét arra, hogy a ledarált papír nem feltétlenül kell, hogy a kukában végezze: az a kölyökkutyáknak tökéletes alom - csak el kell juttatni hozzájuk.

„Állítólag mostanában itthon rengeteg papírt darálnak le… Mi pedig azon gondolkozunk... hogy a sok ledarált papír… az pont tökéletes lenne a kölyök kiskutyáink alá! Nálunk ugyanis a legkisebb tappancsos lakók ilyen almon nevelkednek – papíron, ami: puha, tiszta és könnyen takarítható. Csak egy apró bökkenő van… Folyamatosan kifogyunk belőle. Szóval ha valahol épp »véletlenül« túl sok a ledarált papír (vagy csak van egy iratmegsemmisítőd és egy jó szíved): gondolj a legkisebb négylábúakra! Köszönjük, hogy segítesz!”

- írják a posztjukban.