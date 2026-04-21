„Taka van” – üzent a színész MÁZS, aki szerint több kollégáját is megfenyegette az Operettszínház vezetője

„Örülünk az igazságszolgáltatásnak, és talán vége lesz a felesleges rongyrázásnak, pénzköltésnek, családon belüli szétszórásnak! TAKA VAN"

– írta Facebook-posztjában a MÁZS néven ismert színész, Mészáros Árpád Zsolt, aki 2024-ben, 23 év után hagyta ott az Operettszínházat a „szakmai egyet nem értés” miatt és azért, mert felettesei állítása szerint bántalmazó módon viselkedtek vele.

Akkoriban arról is beszélt, hogy mások is otthagyták az Operettszínházat, amiért a szerepeket az utolsó pillanatban adták át olyan színészeknek, akik hűségesek a vezetéssel szemben.

Mostani bejegyzésében is leírja, hogy 23 év után kellett otthagynia „szeretett” színházát, „pontosan ezért” – utalva a bejegyzéséhez linkelt Telex-cikkre, amiben arról írnak, hogy az Operett vezetője, Kiss-B. Atilla több munkatársát is felhívta a választás estéjén és az eredményeket látva számonkérte őket arról, hova szavaztak.

Mészáros azt írja, a születésnapi koncertjére is meghívta több kollégáját, akik „emiatt a fenyegető abuzus miatt visszamondták a jelenlétüket”.

„Mert idézem a kedves »igazgató elvtársat«: »Saját felelőségedre vállald a következményeket…« Nekem is ezt mondta mikor elvállaltam a külsős Rómeó és Júlia előadást … aztán szóba sem állt velem.. Táncművész kollégáimat, rendező kollégát világítás technikus kollégát és művész Barátaimat fenyegetett meg .. erről levelezések is vannak... Örülünk az igazságszolgáltatásnak és talán vége lesz a felesleges rongyrázásnak pénzköltésnek családon belüli szétszórásnak! TAKA VAN…” – írja Mészáros Árpád Zsolt.