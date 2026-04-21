Úgy estek sorban arcra a robotok Pekingben, mintha fideszes influenszerek lettek volna

Miért ENNYIRE elképesztően jó érzés azt látni, hogy szív egy robot? Mármint felbukik, bajba kerül, szerencsétlenkedik? Az okáról fogalmam sincs, az viszont biztos, hogy ma, kedden, kevés jobb könnyed szórakozás akad, mint megnézni pár felvételt a hétvégén tartott pekingi robot-félmaratoniról. Az eseményről először persze a villámgyorsan futó példányok videóit osztották meg, most azonban megjelentek a felvételek az igazán nagy sportértékű jelenetekről is.

A legtöbb a „részeg vagy robot, menj haza” sémára épül, ami tökéletes és megunhatatlan formula. De van itt csúnyán begörcsölő robotláb, menekülés a hordágy elől és pár némafilmes stílusú arcra esés is.

Ez a következő gyűjtés tovább tágítja a nyomirobothorizontunkat. Megismerkedhetsz a lassú nagyfejűekkel, a rémálomszerűekkel, a teleszart gatyával inalókkal. Ennek a blokknak a vége a legjobb, a robotseggolajozás: