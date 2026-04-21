Ukrajna évekre lemondana az agrártámogatásokról, hogy hamarabb csatlakozhasson az EU-hoz

Ukrajna kész elhalasztani bizonyos európai uniós juttatásokhoz való hozzáférését annak érdekében, hogy felgyorsítsa csatlakozását az EU-hoz – mondta Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes. Ukrajna hajlandó lenne több évvel későbbre halasztani az EU közös agrárpolitikájából (KAP) származó támogatások igénybevételét, hogy enyhítse a blokk egyik legnagyobb és politikailag legérzékenyebb programjával kapcsolatos aggályokat. „Ez a megközelítés lehetséges, de beszéljük meg a részleteket” – mondta Kacska a Bloombergnek.

Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes Fotó: SEM VAN DER WAL/ANP via AFP

Ukrajna már korábban is konfliktusba került több uniós országgal, köztük Lengyelországgal, amiatt, hogy az EU enyhítette a Kijev mezőgazdasági exportjára vonatkozó kereskedelmi korlátozásokat. Ha Ukrajna csatlakozna az EU-hoz, jelentős agrártámogatásokra is jogosulttá válna, ami tovább bonyolítaná az uniós költségvetési tárgyalások egyik legvitatottabb kérdését.

A KAP program pénzügyi támogatást nyújt az uniós gazdáknak, és a közösség hosszú távú költségvetésének jelentős részét teszi ki, gyakran meghatározva az új tagállamokkal kapcsolatos tárgyalásokat. Az EU jelenleg egy 2028 és 2034 közötti időszakra szóló hosszú távú pénzügyi keretről tárgyal. Kacska szerint Ukrajna egy későbbi költségvetési ciklusban csatlakozhatna a KAP-hoz.

Kacska szerint Ukrajna készen áll gyorsan teljesíteni az uniós követelményeket, és már jövőre szeretné aláírni a csatlakozási szerződést, a tárgyalások előrehaladásától függően. A tagállamoknak ezután még több évre lenne szükségük a csatlakozás ratifikálásához.

Ukrajna EU-csatlakozását eddig leghevesebben az Orbán-kormány ellenezte, de a választások után Magyar Péter is arról beszélt, nem támogatják Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Szerinte teljes képtelenség, hogy egy háborúban álló országot fölvegyen az EU. Hozzátette, hogy a tagállamok jelentős többsége ezt nem tartja lehetséges forgatókönyvnek, és ugyanazt vallja, mint ő, hogy minden tagjelöltnek ugyanazon az eljáráson kell végigmennie. A megválasztott miniszterelnök jelezte azt is, hogy ha végig is tárgyalják a szükséges csatlakozási fejezeteket, akkor Magyarországon népszavazás lesz Ukrajna uniós tagságáról, és ez „nem az eljövendő tíz évben lesz”.