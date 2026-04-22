A Medián friss mérése szerint a Tisza most 65:25 arányban verné a Fideszt

A Medián a HVG-n publikálta a választás után készített első közvélemény-kutatását. A számok alapján a Tisza Párt tovább erősödött, a Fidesz tábora pedig jelentősen csökkent. Magyar Péter pártja a teljes szavazókorú népességben 56 százalékot, a választani tudók között 66 százalékot kapna, míg a Fidesz 21, illetve 25 százalékot.

A „győzteshez húzás” jelensége nemcsak a következő választásra vonatkozó pártpreferenciákban mutatkozik meg, hanem abban is, hogy a megkérdezettek hogyan emlékeznek az április 12-ei döntésükre. Bár a választási eredmény alapján 53-39-re nyert a Tisza, a megkérdezettek 59 százaléka úgy emlékezett, hogy a Tiszára szavazott, és csak 26 százalék úgy, hogy a Fideszre.

A választási részvételre vonatkozó kérdésben is hasonló jelenségre mutatott rá a kutatás. Bár a valós választási részvétel 79 százalék volt, a megkérdezettek 95 százaléka azt mondta, hogy elment szavazni.

A kétharmados Tisza-győzelmet hozó választási eredmény a megkérdezettek harmadát nagyon, másik harmadát kicsit lepte meg, míg a harmadik harmad azt válaszolta, hogy erre az eredményre számított.

A választási eredmény jelentősen megváltoztatta a közhangulatot. A megkérdezettek 54 százaléka ugyanis azt mondta, hogy jó irányba mennek a dolgok az országban, és csak 27 százalék válaszolta azt, hogy rossz irányba. A választás előtt utóbbiak aránya rendre 60 százalék fölött volt.

A felmérést április 15-e és 20-a között készítette a Medián. A reprezentatív kutatás során 1000 embert kérdeztek meg, a közölt adatok hibahatára a válaszok megoszlásától függően legfeljebb plusz/mínusz 3 százalék.