Abszolút kabaré: a rommá vert fideszes, aki még mindig pont ugyanúgy arcoskodik, mint a választás előtt

Németh Balázs kampányol 2026. február 27-én Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A pártjához képest is a leghazugabb kampányt vitte Németh Balázs a XV. kerületben (13-as OEVK Budapesten): azzal nyomult, hogy az esélyes ellenzéki nem az őt utóbb rommá verő tiszás, hanem a végül negyediként befutó DK-s képviselőjelölt, illetve ezzel párhuzamosan folyamatosan demonstrálta, hogy a helyiek utálják, mint a szart.

Bár Németh Balázs másnap már a saját műsorába se ment be, azóta megrázta magát. Az északkelet-pesti Kamaszuka, az utolsó töltényig harcoló bozótharcos bármiféle önreflexió nélkül pontosan ugyanúgy arcoskodik, mint a választás előtt. Többek között ilyen, szokás szerint hazug és bohócemojikkal felsőbbrendűsködő posztokkal:

Jobbulást kívánunk!

Frissítés

Cikkünk megjelenése után Németh Balázs ezt posztolta: