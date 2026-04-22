Az atomkorszak véget ért, az elrettentés új korszaka az AI-ról fog szólni – nyílt technofasiszta kiáltvánnyal állt elő a Palantir

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Néhány napja kiáltványt jelentetett meg a világ egyik legtitokzatosabb és értékesebb, 349 milliárd dollárra becsült techvállalata, a Palantir, melyben a nyugati civilizáció felsőbbrendűségét, a softpower helyett az AI-fegyverkezés fontosságát, a nyugati értékek védelmében az amerikai állam és a Szilícium-völgy még szorosabb összefonódásának szükségességét hirdették meg.

A Palantir a világ egyik legjelentősebb adatgyűjtő és elemző vállalata, amely a megszerzett adatokból fejleszt AI alapú megfigyelő szoftvereket titkosszolgálatok és hadseregek számára. Az amerikai ICE éppúgy az ügyfeleik között van, ahogy az izraeli hadseregnek is segítettek a gázai pusztításban. A vállalat egyik alapítója a Donald Trumpot támogató, szélősjobbos-libertárius, antikrisztus-mániás Peter Thiel, míg a vezérigazgatója a szintén alapító Alex Karp, aki magát amolyan filozófus-CEO-ként próbálja pozicionálni.

Alex Karp Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Karp vagyonát jelenleg 18 milliárd dollárra becsülik, ezzel a világ kétszáz leggazdagabb emberének egyike. Tavaly jelent meg A technológiai köztársaság című könyve, aminek fő állításait foglalja össze a hét végén publikált 22 pontos kiáltvány.