Az MTA nyitott a korábban elcsatolt kutatóhálózat visszafogadására

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke, főtitkára és főtitkárhelyettese közleményt adott ki, miszerint a köztestület nyitott arra, hogy a korábban elcsatolt kutatóhálózatot visszafogadja.

A közleményben azt írják, hogy a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat egy kivételével valamennyi kutatóközpontjának és önálló kutatóintézetének a vezetője jelezte, hogy intézményük az MTA keretein belül működjön tovább. Szerdán az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez került négy kutatóközpont vezetője az MTA elnökének szóló levelében szintén jelezte, hogy vissza kívánnak térni az MTA keretei közé.

Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

Az MTA április 16-ai nyilatkozatában megbeszéléseket kezdeményezett a Tisza Párt vezetőivel és szakértőivel. A köztestület ennek az egyeztetésnek a keretében tárgyalna az intézethálózat lehetséges visszatéréséről. Az MTA szerint a visszatérés célja a hazai kutatási ökoszisztéma megerősítése, a stabil finanszírozás biztosítása, az intézetek autonómiájának erősítése, a kutatási szabadság védelme, a tudományterületi sajátosságok figyelembevétele és a kiszámítható életpályamodell támogatása.

Az MTA szerint a megoldásnak az akadémiai ingatlanvagyon Alaptörvényt sértő használatát is meg kell szüntetnie.