Az ukránok szerint orosz rakéták repültek a csernobili atomerőmű közelében, ami súlyos balesetet okozhat

Oroszország többször is drónokat és rakétákat indított olyan útvonalon, amelyek a csernobili atomerőmű közelében haladtak el, ezzel növelve egy súlyos baleset kockázatát, mondta a Reutersnek Ukrajna legfőbb ügyésze.

Ruslan Kravcsenko főügyész írásos nyilatkozatában részletezte azokat a korábban nem ismertetett orosz katonai tevékenységeket, amelyek ukrán nukleáris létesítmények közelében zajlanak, miközben Ukrajna a vasárnapi, 1986-os csernobili katasztrófa 40. évfordulójára készül.

Kravcsenko szerint az invázió kezdete óta mind a csernobili terület, mind a nyugat-ukrajnai, két reaktorral működő hmelnickiji atomerőmű az orosz hiperszonikus Kinzsal rakéták repülési útvonalába esik.

Az orosz védelmi minisztérium drónfelvétele a csernobili erőműről 2022. március 7-én Fotó: EyePress via AFP

Elmondása szerint összesen 35 ilyen Kinzsal rakétát észleltek különböző időpontokban, amelyek mintegy 20 kilométeres távolságon belül haladtak el a csernobili létesítmény vagy a hmelnickiji erőmű közelében.

„Az ilyen indításokat semmilyen katonai megfontolás nem indokolja. Nyilvánvaló, hogy a nukleáris létesítmények fölötti átrepülések kizárólag megfélemlítési és terrorcélokat szolgálnak” – mondta.

Az orosz védelmi minisztérium nem válaszolt a megkeresésekre.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) felügyeleti szerve közölte, Rafael Grossi főigazgató ismételten mély aggodalmát fejezte ki e katonai tevékenységek nukleáris biztonságra és védelemre jelentett kockázatai és veszélyei miatt.

„A főigazgató többször is maximális önmérsékletre szólított fel a nukleáris létesítmények közelében, hogy elkerülhető legyen egy nukleáris baleset veszélye.” (Reuters)