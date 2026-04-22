Április végén bezárja két budapesti áruházát a Tesco. A brit kiskereskedelmi lánc az újpesti, Garam utcai és a IX. kerületi, Soroksári úti boltjának bérleti szerződését sem hosszabbítja meg.

A cég azt írta a HVG-nek, hogy a Soroksári úti áruház működtetése „hosszú távon nem volt gazdaságosan fenntartható, elsősorban lokációs okok miatt, a közvetlen lakóövezeti háttér hiánya korlátozta a forgalmat”.

Az újpesti áruházzal kapcsolatban hasonlót írtak az Újpest Médiának, annyi kiegészítéssel, hogy a döntést az is befolyásolta, hogy „a közelben, alig két kilométerre a Gács utcában működik az üzletlánc egy nagyobb áruháza, amelyet a köznyelvben Váci úti üzletként ismernek”.

A Tesco azt is jelezte, törekednek arra, hogy az érintett munkavállalóknak a hálózaton belül más helyen biztosítsanak munkalehetőséget. Hangsúlyozták, hogy egyedi üzleti döntésekről van szó, amik nincsenek hatással a Tesco országos működésére.