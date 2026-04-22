Égnek mered az óvszerek ára

A világ legnagyobb óvszergyártója, a malajziai Karex mintegy 20–30 százalékkal, sőt esetleg ennél is nagyobb mértékben tervezi emelni az árakat, ha az iráni háború miatt továbbra is fennállnak az ellátási lánc zavarai.

A Karex emellett az óvszer iránti kereslet hirtelen megugrását is tapasztalja, mivel a növekvő szállítási költségek és a késések miatt sok ügyfele készletei megcsappantak – nyilatkozta Goh Miah Kiat vezérigazgató a Reutersnek. „A helyzet mindenképpen nagyon bizonytalan, az árak magasak… Nincs más választásunk, mint hogy a költségeket most az ügyfelekre hárítsuk át.”

Goh Miah Kiat vezérigazgató a termékkínálat mögött Fotó: SAEED KHAN/AFP

A Karex évente több mint 5 milliárd óvszert gyárt, és olyan vezető márkák beszállítója, mint a Durex és a Trojan, valamint olyan nemzeti egészségügyi rendszereké, mint az Egyesült Királyság állami egészségügyi szolgálata (NHS) vagy az ENSZ által működtetett globális segélyprogramok.

Az óvszergyártó csatlakozik azon vállalatok egyre növekvő sorához, amelyek felkészülnek az ellátási lánc szűk keresztmetszeteire az Egyesült Államok és Izrael által indított az iráni háború kirobbanása után.