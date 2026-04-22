Emmanuel Macron levelet küldött Krasznahorkai Lászlónak, akit örömmel fogadna az Élysée-palotában

Az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László levelet kapott Emmanuel Macron francia elnöktől. Az író a Facebookon osztotta meg a francia nyelvű levelet, amit Nyáry Krisztián kommentben fordított magyarra.

Macron megköszönte azt az öt dedikált könyvet, amiket Krasznahorkai küldött neki. Azt írta, hogy feleségével elolvasták a regényeket, amikben az író „magával ragadó, egyben előrelátó írásművészete egyszerre tárja fel a társadalmi rend törékenységét, és emeli ki a művészet erejét”.

Macron szerint Krasznahhorkai életműve „korunk legjelentősebb alkotásai közé tartozik”. Az elnök a gépelt levélre kézzel is írt pár sort, azt írta, örömmel fogadná az írót az Élysée-palotában.