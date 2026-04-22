Gáspár Evelin hálás Istennek, hogy Szijjártóval dolgozhatott

„Remélem, most már minden kedves honfitársam kiörömködte magát és a szeretetország építésén dolgozik!” - kezdi Instagram-bejegyzését Gáspár Evelin, Szijjártó Péter külügyminiszter sajtóreferense.

A luxusautóban pózoló Gáspár Evelin azt írja, minden rendben van vele, és nem ez az első alkalom, hogy lent van az életben. „Számtalanszor álltam már fel, és pont ettől vagyok olyan erős, kitartó és küzdő szellemű ember, mint amilyen vagyok!”

Gáspár Evelin hálás Istennek, hogy „Magyarország leghosszabb ideig szolgáló külügyminisztere” mellett dolgozhatott. Azt írja, rengeteget tanult a munka során, és sok értékes embert ismert meg. A legfontosabb tanulságnak pedig azt tartja, hogy az emberek címkéznek. „Ez az ő dolguk. Az pedig a tiéd, hogy hagyod-e. Ha van önbecsülésed, önkritikád és egy őszinte, támogató közeged, ezek a címkék egyszerűen nem tapadnak meg rajtad!”

Gáspár Evelin szerint lehet károgni, megjegyzéseket tenni és irigykedni, de „legyünk őszinték: a károgók is éltek volna ugyanúgy ezzel a munkalehetőséggel!”

Gáspár Győző tavaly ősszel kezdett videókat készíteni Szijjártóról. Csinált például tegeződős interjút a miniszterrel arról, hogy nem minden nap érkezik Vásárosnaménybe 20 milliárd forint, és arról is kérdezte, hogy a Mikulás vajon csizmában vagy stoplisban érkezik-e hozzájuk. Miután Gáspár Evelin moszkvai tárgyalására is elkísérte Szijjártót, a külügyminisztérium hivatalosan is elismerte, hogy Gáspár sajtóreferensi pozícióban dolgozik.

Miután Lázár János vécépucolós kijelentésével magára haragította a cigányságot, Orbán Viktor Gáspár Evelinnel és Szijjártóval posztolt közös videót. Gáspár Evelin februárban Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel is kezet fogott, akkor posztolta Instagramra a közös képet a legendássá vált „Welcome to Secretary Rubio in Budapest!” leírással.

Kapcsolódó cikkek

Úgy megrémült a Fidesz Lázár János cigányozásának utóéletétől, hogy Orbán ma már úgy emlékszik, 10 éve egyebet se hallgat, csak Dankó Rádiót

Egymás után pakolják ki a közösségi médiába a témába vágó posztokat, Gáspár Evelint is bevetették.

Gazda Albert
belföld

Gáspár Evelin most arról faggatta Szijjártó Pétert, hogy csizmában vagy stoplisban érkezik-e náluk a Mikulás

A Külügyminisztérium épületében készített újabb laza és fiatalos interjút a miniszterrel Gáspár Győző lánya.

Benics Márk
POLITIKA

Gáspár Evelin is részt vett az Orbán–Jaber–Curtis-kormány ülésén

Lázár János kiposztolt fotóján tűnik fel a valóságsószereplő. De hol pörgeti Aurelio? Gáspár reakciója: Welcome to Secretary Rubio in Budapest!

Szily László
POLITIKA

Gáspár Evelin Szijjártó Péter sajtóreferense

Magyarázat a moszkvai kiruccanásra.

Fődi Kitti
POLITIKA

Figyelj, Péter! – laza, fiatalos, lendületes interjút készített Gáspár Evelin Szijjártó Péterrel

Azzal a külügyminiszterrel, aki egy másik interjúban már inkább dorgált, mint válaszolt a feltett kérdésekre.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA