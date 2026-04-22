Húszezer járatát törli a nyáron a Lufthansa üzemanyaghiány miatt

Húszezer járatot töröl a nyár folyamán a Lufthansa – írja a BBC. A német légitársaság indoklása szerint az üzemanyagárak meredek emelkedése több útvonalat is veszteségessé tett. A Lufthansa közölte, az érintetteknek visszatérítik a jegyek árát, vagy átfoglalják őket egy másik légitársaság járatára.

A Lufthansa Boeing 747-8-asa landol Frankfurtban 2023. február 16-án. Fotó: Arne Dedert/dpa via AFP

Leginkább a légitársaság CityLine szolgáltatásának járatai érintettek, azon belül is a következő városokat érintő gépek: Heringsdorf, Cork, Gdańsk, Ljubljana, Rijeka, Sibiu, Stuttgart, Trondheim, Tivat és Wrocław. A társaság szerint az is lehet, hogy néhány megszüntetett járatot vissza sem hoznak – az egész európai menetrendet újratervezik, amiről még áprilisban tájékoztatást adnak.

A repülőgép-üzemanyag árak megkétszereződtek az iráni háború kirobbanása óta, mivel Európa ellátásának fele az Öböl-menti országokból származik, a fő szállítási útvonal pedig a Hormuzi-szoroson keresztül halad át. A háborúnak egyelőre nem látni a végét, az elemzők szerint további jegyáremelkedések és járattörlések várhatók.