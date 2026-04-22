Lecsapott az ügyészség a nepáli munkaerő-kölcsönzéses ügyben, aminek a főszereplői üzleti kapcsolatban állhattak Orbán Áronnal, a távozó miniszterelnök öccsével

Munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatban, befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) négy gyanúsított ellen – közölte szerdán a szervezet. Az ügyben négy helyszínen történt összehangolt eljárás „további bizonyítékok beszerzése és az elkövetők elfogása érdekében”. Négy személyt gyanúsítottként kihallgattak, kettőt őrizetbe vettek.

A közleményben egyikükről írják, „az őrizetben lévő hatvan év körüli férfi 2023 áprilisában azt állította egy nepáli munkavállalók toborzásával foglalkozó vállalkozónak, hogy politikai körökből kap megrendeléseket, és 1-2 éven belül több tízezer munkavállalóra lesz szüksége”. A KNYF szerint a férfi „arra is hivatkozott, hogy befolyásos hivatalos személyekkel fennálló bizalmi kapcsolatai révén gyorsan és gördülékenyen tud munkavállalási célú tartózkodási engedélyeket intézni. Ezen állításokat a férfi két gyanúsított társa is megerősítette a vállalkozónak.”

Bár a vádhatóság nem közölt részleteket az eljárásról, és lapunk érdeklődésére is csak annyit mondtak, hogy nem adhatnak ki információkat konkrét eljárásról, nem cáfolták a felvetésünket, hogy arról az ügyről van szó, amit tavaly júniusban tárt fel A miniszterelnök öccsével üzleteltek. Tudjátok, mennyi az annyi, és merre hány méter című cikkében a Telex. Annak a cikknek volt főszereplője mások mellett egy Macsek becenevű és egy Garay vezetéknevű férfi. A cikk szerint „Garay magas szintű politikai kapcsolatot épített ki, és olyan kormányközeli emberektől kap megrendeléseket, akik olcsó és megbízható külföldi munkaerőt keresnek”. Idéztek egy olyan beszélgetést, amit Garay rögzített telefonon Orbán Áron, a (most távozó) kormányfő, Orbán Viktor öccse és Héjj Dávid miniszterelnöki biztos között.

A cikk szerint „Garay üzleti ajánlata úgy szólt, hogy Soma toborozzon minél több külföldit, cserébe ő és Macsek mindent elintéznek a külföldieknek: a tartózkodási engedélyt, a munkásszállást, a munkát”. A lap akkor azt is írta: „ismerve a magyar viszonyokat és azt, milyen informális befolyás koncentrálódhat az Orbán család körül, Garay és Macsek is okkal bízott benne, hogy Orbán Áron neve hallatán a konzulátusok, a minisztériumok és a különféle hivatalokban is jó eséllyel kinyílnak az ajtók. És így is történt.”

Amikor a szerző megkereste Garayt, ő meg is erősítette neki, hogy „a jövőben Orbán Áronnal a munkaerő-közvetítő piacon akarnak tevékenykedni”. Az ügyben a Telex által Soma néven emlegetett vállalkozó, akit megkárosítottak Garayék, feljelentést tett, 2024 nyarán ki is hallgatták tanúként. Garay és Orbán Áron üzleti kapcsolatát a Telex szerint megerősítette, hogy a Garayék által a nepáli ügy előtt, attól függetlenül a toborzott külföldieknek a miniszterelnök testvérének érdekeltségébe tartozó Multi Shoot Zrt. foglalt a külképviseleteken időpontokat. A 2024-es feljelentés után azonban mindezidáig lényegében semmi nem történt, a Népszava decemberben írt arról, hogy „másfél éve nem történt előrelépés az Orbán Viktor testvérét is érintő nyomozásban”.

A Központi Nyomozó Főügyészség friss közleménye szerint a nepáli munkaerők közvetítésével foglalkozó vállalkozó „szerződést kötött a férfi érdekeltségébe tartozó céggel – amelynek képviselője a másik őrizetbe vett gyanúsított – és 17 000 euró előleget utalt a harmadik országbeli munkavállalók tartózkodási engedélyének mielőbbi elintézésére” – olvasható a közleményben. „Végül a vállalkozó által toborzott ázsiai munkavállalók vízumkérelmeit elutasították és az alaptalanul átvett összeget a három gyanúsított sajátjaként kezelve, azt egymás között elosztotta.”

A negyedik gyanúsított „a férfi azon ügyvezető ismerőse, akinek a cége a vízumkérelmeket benyújtotta. Ezen gyanúsított bűnös úton azt is elintézte, hogy a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégét kiemelt, minősített foglalkoztatóként nyilvántartásba vegyék.”