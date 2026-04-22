Lecserélte a választáson elbukott frakcióvezetőjét a győri Fidesz

A győri Fidesz lecserélte frakcióvezetőjét, Fekete Dávidot, aki 37 százalékos eredményével simán kikapott az országgyűlési választáson. A városi Fidesz-frakciót Laczkovits-Takács Tímea vezeti a jövőben.

Laczkovits-Takács Tímea önkormányzati képviselő és egyetemi oktató. A Széchenyi István Egyetemen a Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszéken tanít adjunktusként, kutatási területe a helyi közszolgáltatások szervezése, helyi lakásgazdálkodás, egészségügyi alapellátás, helyi szociális közszolgáltatások szervezése.

A győri Fidesz közleményében azt írja, „egyértelmű célunk az összes megválasztott városi tisztségviselővel együtt dolgozni azért, hogy Győr városa és városrészei továbbra is fejlődhessenek”.

A győri közgyűlésben a 2024-es önkormányzati választás óta kaotikus viszonyok uralkodnak. A Fidesz-frakció ugyanis módszeresen akadályozza Pintér Bence független polgármester munkáját. Pintér már többször kezdeményezte a közgyűlés feloszlatását, de a Fidesz nem támogatta a javaslatát. A polgármester a Tisza Párt győzelme után azt mondta, újra kezdeményezi majd a testület feloszlatását.