Matolcsy Ádám barátjának cége megszüntette két bankszámláját

A Raw Development Kft., a Magyar Nemzeti Bank aranyvécés felújításának generálkiviztelezője a választások után két nappal megszüntette az OTP Banknál és a Gránit Banknál vezetett számláit, és csak az MBH-számlákat tartotta meg. A cég vezetője a jegybank elnök fiának, Matolcsy Ádámnak barátja, Somlai Bálint. A hvg.hu rendőrségi forrásokból úgy tudja, napokon belül indulhatnak a lefoglalások az MNB-alapítványi botrányban.

A cégnél most több változást is bejegyeztek. Az egyik, hogy eddig három banknál is voltak számlái, de már csak egynél, a Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában lévő MBH Banknál. Az OTP Banknak és a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Gránit Banknak tehát nem ügyfele a Raw Development.

Somlai Bálint Fotó: Németh Dániel/444

Ezen kívül egy új tevékenységi kört is bejegyeztek a Raw Development Kft.-nek az irataiba, a cég ezentúl személygépjármű-kölcsönzésével is foglalkozhat majd. A cég hivatalos adatok szerint tavaly lízingelni kezdett egy 150 milliós elektromos Rolls-Royce luxusautót. A luxusautókat kedvelő Somlai vezette cég később pontosította, hogy téves volt az alvázszám, és valójában uniós támogatásból BYD-ket és egy Peugeot szereztek be.

A cég azok közé tartozik, amelyekről az Állami Számvevőszék egy évvel ezelőtt készített jelentés, amely alapján a nyomozás indult. Bár a feljelentések már rég megtörténtek, a lap úgy tudja, hogy a rendőrök már a választások utáni péntekre összeállítottak egy csomagot, amely alapján megkezdődhet a Matolcsy családhoz kötődő vagyonok lefoglalása.

A Legfőbb Ügyészség kedden a Magyar Nemzeti Bank ügyében az eddig a rendőrség által folytatott nyomozást ügyészi hatáskörbe vonta. A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja le.