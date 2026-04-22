Olaszország bekérette az orosz nagykövetet, miután egy orosz műsorvezető fasiszta söpredéknek nevezte Melonit

Olaszország bekérette Oroszország nagykövetét, hogy tiltakozzon a Giorgia Meloni miniszterelnök ellen irányuló sértések miatt, amelyeket egy Kreml-párti orosz televíziós műsorvezető fogalmazott meg, közölte kedden Róma külügyminisztere.

„Bekérettem az orosz nagykövetet a Külügyminisztériumba, hogy hivatalos tiltakozásunkat fejezzem ki a Vlagyimir Szolovjov műsorvezető által az orosz televízióban tett rendkívül súlyos és sértő kijelentések miatt” – írta Antonio Tajani az X-en.

Egy egyperces szegmensben Szolovjov olaszul káromkodott, Melonit „hitelesített idiótának” nevezve, és ennél is durvább kifejezéseket használt.

Giorgia Meloni Fotó: ANWAR AMRO/AFP

Oroszul hozzátette: „Meloni fasiszta söpredék, aki elárulta a szavazóit, miután teljesen más jelszavakkal kampányolt. Az árulás a középső neve: (Donald) Trumpot, az Egyesült Államok elnökét is elárulta, akinek korábban hűséget esküdött.”

Meloni egy jobboldali kormányt vezet, amely Oroszország inváziója óta katonai és polgári segítséget nyújtott Ukrajnának, ugyanakkor koalíciójában benne van a Liga párt, amelynek szoros kapcsolatai voltak a Kremllel.

Az utóbbi időben megromlott a viszonya Trumppal – aki korábban közeli szövetségese volt –, mivel elhatárolódott az Iránnal kapcsolatos háborútól, és nyíltan bírálta az amerikai elnököt amiatt, hogy Leó pápára támadt. (Reuters)