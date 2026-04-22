Perel az Erste Bank az Én, a kétarcú című képregény miatt

Rágalmazásért, jogtalan védjegy használatért és a bank jó hírnevének megsértése miatt indított pert az Erste az Én, a kétarcú című képregény miatt.

A bank megkeresésünkre azt írta, „a képregényben az Erstét név szerint, többször is megjelenítik és teljesen alaptalan állításokkal negatív színben tüntetik fel”, ezért márciusban megindították a „megfelelő jogi eljárásokat.”

A Magyar Péter lejáratását célzó képregény március elején jelent meg, akkor már az Erste is „közellenség” volt a kormány számára, miután a Tiszához igazolt Kármán András, aki előtte vezető volt a banknál.

Az Erste ezek miatt tűnt fel a képregényben. Van például egy olyan jelenet, amikor Magyar egy bécsi bank központjába megy, ahol a vezérigazgató és Kármán fogadja. A vezérigazgató a többi között a bankadó eltörlését kéri, és mikor a Magyarra hajazó karakter rábólint, cserébe Kármánt kapja meg. Ezen a képsoron nem nevesítették az Erstét, de a kontextusból egyértelműen kiderül, hogy róluk van szó.

Képregények a Libri boltjában a megjelenés után Fotó: Molnár Kristóf/444

A képregényt mesterséges intelligencia felhasználásával készítették, bár szerzőként és rajzolóként feltüntették a Pesti Srácokból ismert Ambrózy Áront. A képregényt az Ellenállás Mozgalom Nonprofit Kft. adta ki, amelyet tavaly vett meg a megafonos Kovács István Apáti Bencétől.