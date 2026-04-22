Ruff Bálint lesz a Tisza-kormány Miniszterelnökséget vezető minisztere

„Köszönöm dr. Ruff Bálintnak, hogy elfogadta a felkérésemet. Ő lesz a TISZA-kormányban a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az előtte és előttünk álló feladat egyszerűen, néhány szóban összefoglalható: a valódi rendszerváltás megvalósításáért felel és felelünk” – jelentette be Facebook-posztjában Magyar Péter.

„Ruff Bálint nevét a magyar nyilvánosság elsősorban közéleti tevékenysége miatt ismeri, számomra kiemelten fontos emellett kiterjedt közigazgatási tapasztalata is. Az elmúlt években közéleti megszólalásaival nemcsak széles látókörűségét, hanem kérlelhetetlenségét és felelősségtudatát is bizonyította. Magyarországnak pedig hatalmas szüksége van erre. Üdv a csapatban, Bálint” – írta Magyar.

A Tisza párt elnöke, Magyarország következő miniszterelnöke egyben azt is közölte, hogy Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló TISZA-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének.

„Dr. Lőrincz Viktória a Somogy 01-es választókerületben nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot. A kampány során bebizonyította, hogy kérlelhetetlen, nagy tudású, emberséges és szorgalmas hazafi, akinek korábbi önkormányzati és jogi tapasztalatai sokat segítenek majd abban, hogy ezt a kiemelt jelentőségű minisztériumot méltóképpen vezethesse. Viktóriával egyetértünk abban, hogy megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a vidéki Magyarország támogatására, a helyi közösségek megerősítésére és a területi egyenlőtlenségek csökkentésére” – írta Magyar.

Ruff Bálint napokkal a választás után, a Partizán Vétó című műsorának utolsó adásában – akkor még politikai elemzőként – beszélt arról, hogy volt egy beszélgetése a választások után Magyar Péterrel, aki megkérdezte, mi a véleménye az ország helyzetéről. Ruff elmondása szerint Magyar arról is kérdezte őt, hogy mik a kihívások, amikkel a Tisza-kormány szembenéz, és hogy „mitől nem leszünk újra következmények nélküli” ország.

Ruff akkor úgy fogalmazott: „Ezt a beszélgetést elkezdtük, ezt a beszélgetést majd folytatni fogjuk, valószínűleg a hét végén, egy újabb körben.”

Ruff Bálinttal 2022 áprilisában, a négy évvel ezelőtti választás előtt készült interjúnk. Akkor azt mondta, az ellenzék azért veszt mindig kétharmaddal, mert 2010 óta senki sem mondott még semmi újat a választóknak.