Saját magának köszönheti Orbán, hogy villámgyorsan leszedhetők az emberei

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Május 31-ig adott időt Magyar Péter az „Orbán-báboknak”, vagyis

Sulyok Tamás köztársasági elnöknek,

Nagy Bálint legfőbb ügyésznek,

Varga Zs. Andrásnak, a Kúria elnökének,

Senyei Györgynek, az Országos Bírósági Hivatal elnökének,

Windisch László ÁSZ-elnöknek,

Koltay Andrásnak, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökének,

Rigó Csaba Balázsnak, a Gazdasági Versenyhivatal elnökének

és a teljes Alkotmánybíróságnak,

hogy távozzanak a hivatalukból. Ellenkező esetben a tiszások a kétharmados felhatalmazásukkal élve módosítják az Alkotmányt és leváltják őket.

Magyar Péter a Sándor-palota előtt, miután megkapta a kormányalakítási megbízást Sulyoktól Fotó: Németh Dániel/444

Itt több olyan szereplőről van szó, akinek a megbízatása bőven túlnyúlik a következő cikluson is. Az Alkotmánybíróság elnöke, Polt Péter korábbi legfőbb ügyész például 2037. június 9-ig, a Kúria elnöke 2030. január 1-jéig, a legfőbb ügyész 2034. június 10-ig, az ÁSZ elnöke 2034. július 5-ig maradhatna a hivatalában.

Eltávolításuknak nem pusztán szimbolikus jelentősége van, többen jelentős fékei és ellensúlyai lehetnének a Tisza-kormánynak, ami komoly kockázatot jelenthetne Magyar számára. Sima feles többség esetén ez azért veszélyesebb lett volna számára.