Trump határozatlan időre hosszabbítaná az iráni tűzszünetet

Donald Trump amerikai elnök azt mondta, határozatlan időre meghosszabbítaná az Iránnal kötött tűzszünetet annak érdekében, hogy további béketárgyalásokra nyíljon lehetőség. Irán egyelőre nem reagált, írja a Reuters.

Trump egy közösségi médiában közzétett nyilatkozatában azt mondta, hogy az Egyesült Államok eleget tett pakisztáni közvetítők kérésének, „hogy függesszük fel az Irán elleni támadásunkat mindaddig, amíg vezetőik és képviselőik egységes javaslattal nem állnak elő … és a tárgyalások le nem zárulnak, egyik vagy másik módon.”

Pakisztán vezetői béketárgyalásokat tartottak Iszlámábádban annak érdekében, hogy véget vessenek egy háborúnak. Trump egyébként néhány órával a mostani bejelentés előtt még a CNBC hírcsatornának azt mondta, nem hajlik az ideiglenes tűzszünet folytatására, és az amerikai hadsereg „bevetésre készen áll”.

Ugyanakkor Trump a tűzszünet meghosszabbítása ellenére azt is közölte, hogy folytatja az amerikai haditengerészet Irán tengeri kereskedelmét érintő blokádját, amelyet Irán háborús cselekménynek tekint.

Szerdán kora reggelig nem érkezett válasz Trump bejelentésére vezető iráni tisztségviselők részéről, bár Teheránból érkező egyes első reakciók arra utaltak, hogy Trump kijelentéseit szkeptikusan fogadják.

Az Iszlám Forradalmi Gárdához kötődő Tasnim hírügynökség azt közölte, hogy Irán nem kért tűzszünet-meghosszabbítást, és megismételte azokat a fenyegetéseket, hogy erővel töri meg az amerikai blokádot. Irán főtárgyalójának, a parlament elnökének, Mohammad Báker Kálibáfnak egy tanácsadója azt mondta, hogy Trump bejelentése csekély súllyal bír, és akár megtévesztő húzás is lehet.

Április 8-án kéthetes tűzszünetben állapodott meg Irán és az Egyesült Államok, erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggesztette a bombatámadásokat, Irán pedig megnyitotta a tengeri kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szorost.